طهران تزود الحوثيين وحزب الله بالأسلحة.. استعدادًا لعمليات إسرائيلية؟

Advertisement

نقلت هيئة البث اليوم الأحد، عن مصدر أمني أن تعمل على إعادة تسليح نفسها خشية تنفيذ عملية عسكرية جديدة على أراضيها. وأوضح المصدر أن تسعى أيضًا إلى تزويد الحوثيين بالأسلحة وزيادة تهريب الأسلحة إلى ، إضافة إلى جهودها لإصلاح وضعها العسكري المتضرر.وأشار المصدر إلى أن إيران تعيد تسليح في والمنظمات المسلحة في استعدادًا لاحتمال شن هجمات ضد إسرائيل.وبالنسبة للوضع في لبنان، شدّد المصدر على أن إيران تدرك أن إسرائيل قد تتحرك بعد 31 كانون الأول، وهو الموعد المفترض لنزع سلاح حزب الله، محذرًا من أن سباق التسليح يثير القلق في الأوساط الأمنية. (سكاي نيوز)