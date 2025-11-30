Advertisement

لبنان

طهران تزود الحوثيين وحزب الله بالأسلحة.. استعدادًا لعمليات إسرائيلية؟

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:21
نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، عن مصدر أمني أن إيران تعمل على إعادة تسليح نفسها خشية تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية جديدة على أراضيها. وأوضح المصدر أن طهران تسعى أيضًا إلى تزويد الحوثيين بالأسلحة وزيادة تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، إضافة إلى جهودها لإصلاح وضعها العسكري المتضرر.
وأشار المصدر إلى أن إيران تعيد تسليح حزب الله في لبنان والمنظمات المسلحة في سوريا استعدادًا لاحتمال شن هجمات ضد إسرائيل.

وبالنسبة للوضع في لبنان، شدّد المصدر على أن إيران تدرك أن إسرائيل قد تتحرك بعد 31 كانون الأول، وهو الموعد المفترض لنزع سلاح حزب الله، محذرًا من أن سباق التسليح الإيراني يثير القلق في الأوساط الأمنية. (سكاي نيوز)
