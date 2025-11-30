الراعي: زيارة البابا رسالة سلام… ولبنان يحتاج إلى روح الخدمة لا الشعارات

ترأس البطريرك قداس الأحد في كنيسة السيدة في بكركي، بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة وحضور عدد كبير من المؤمنين والفاعليات.

وفي عظته بعنوان "قامت مريم ومضت مسرعة إلى بيت أليصابات"، توقّف عند البعد الروحي لزيارة العذراء لنسيبتها، معتبرًا أنها لحظة تتقاطع فيها العناية الإلهية مع فعل الخدمة، حيث تتحوّل مريم إلى نموذج للإيمان العامل بالمحبة.



ورحّب بالمشاركين عشية انطلاق زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى ، معلنًا أن زيارته تحت شعار "طوبى لفاعلي السلام" تعكس تمسّك الفاتيكان بلبنان الوطن الرسالة، وبشراكته الإسلامية– وموقعه كجسر حوار بين الثقافات. وأكد أنّ اللقاءات التي سيجريها البابا مع مختلف المرجعيات الدينية تعبّر عن دعم الكنيسة للصيغة وأهميتها في زمن يشتد فيه صراع الحضارات.



وأشار البطريرك إلى أنّ مريم في إنجيل الزيارة لم تكتفِ بفرحها الداخلي، بل سارعت إلى الخدمة، لتكون "حاضرة ومساندة ومؤازرة". واعتبر أن لبنان اليوم يحتاج إلى الروح نفسها: مبادرة بدل الجمود، خدمة بدل الشعارات، ومسؤولية تُحمل بمحبة لا بحسابات ضيقة. ودعا إلى استعادة روح اللقاء الوطني، وفتح مساحة للعمل المشترك بعيدًا عن الانقسام، تمامًا كما جمع الإيمان بين مريم وأليصابات.



وشدد الراعي على أنّ الخدمة التي جسّدتها العذراء تعبّر عن رؤية أخلاقية تقوم على التضامن والحكمة والشراكة. وقال إن الوطن لا يبنى بالخطابات بل بالفعل الصامت الملتزم، داعيًا إلى خطاب سياسي مسؤول يعيد الثقة ويثبّت العدالة ويحصّن الكرامة الإنسانية. كما رفع الصلاة ليوفّر الله للحكام بصيرة ، ويجعل من زيارة البابا لحظة رجاء ونور على طريق التعافي الوطني.



وبعد القداس، استقبل البطريرك الراعي المؤمنين الذين شاركوا في الذبيحة الإلهية.