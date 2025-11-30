Advertisement

لبنان

بالصورة.. طائرة البابا لاوون الرابع عشر في طريقها الى بيروت

30-11-2025 | 07:18
انطلقت الطائرة التي تقل البابا لاوون الرابع عشر من إسطنبول متجهةً إلى مطار بيروت.
وكما تظهر الصورة المرفقة، عند الساعة 2:18، أن الرحلة تستغرق ساعة و26 دقيقة لتصل إلى بيروت، حيث سيكون هناك استقبال رسمي للبابا في المطار قبل انتقاله إلى قصر بعبدا للقاء الرؤساء الثلاثة.


