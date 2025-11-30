نشاط بيئي في داريا.. شباب "المستقبل" يزرعون الصنوبر

Advertisement

نظّم قطاع الشباب في " "، بالتعاون مع اللجنة البيئية في وبلدية داريا وجمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC)، حملة تشجير في أحراج بلدة داريا (إقليم الخروب) لمناسبة عيد الاستقلال، شملت غرس عشرات شجرات الصنوبر.استُهلّ النشاط بلقاء في قاعة بلدية داريا، حضره النائب السابق محمد ، عضو المكتب السياسي في التيار رفعت سعد، المنسق العام في محافظة الجنوبي وليد سرحال، عدد من مسؤولي "المستقبل" في المنطقة، رؤساء بلديات حاليون وسابقون، وفعاليات تربوية وبلدية. وقدّمت اللقاء الإعلامية جمال عبد الملك.شدّد مسؤول قطاع الشباب في جبل الجنوبي عمر مزهر على أن المبادرة "وليدة الحرائق الأخيرة التي أصابت المنطقة"، معتبراً أن التشجير "فعل بيئي يترجم نهج الرئيس الشهيد في ربط الإعمار بحماية الطبيعة".، شكر مسؤول قطاع الشباب في لبنان بكر حلاوي بلدية داريا وAFDC واللجنة البيئية، مؤكداً أن "على الشباب واجباً تجاه المجتمع والبيئة، والوقوف إلى جانب الناس".بدوره، رأى عضو المكتب السياسي رفعت سعد أن "استمرار هذه المبادرات هو امتداد لنهج رفيق "، موجهاً الشكر لأهالي داريا على تجاوبهم، ومؤكداً أن "إرادة الشباب هي ضمانة استمرار التيار".أما بلدية داريا رحال فاعتبر أن "كل شجرة تُزرع هي تجديد لمعنى الاستقلال وترسيخ للانتماء إلى الأرض"، مشدداً على أن حماية البيئة "واجب وطني وأخلاقي" وعلى أهمية الشراكة بين البلديات والجمعيات والأحزاب.بعد ال كلمات، توجّه المشاركون إلى الأحراج، حيث نُفّذت حملة التشجير في أجواء وطنية لمناسبة الاستقلال.