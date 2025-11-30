Advertisement

لبنان

قبل وصول البابا لاوون إلى بيروت.. هذا ما قام به العدو جنوباً

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1448858-639001111586425690.jpg
Doc-P-1448858-639001111586425690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مارون الراس الجنوبية.
Advertisement

ويتزامن هذا الخرق الإسرائيلي مع ترقب وصول  البابا لاوون الرابع عشر بعد ظهر اليوم إلى بيروت.
مواضيع ذات صلة
هذا ما سيحصل عند وصول البابا لاوون إلى مطار بيروت
lebanon 24
30/11/2025 20:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الطائرة التي تقلّ البابا لاوون الرابع عشر الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
lebanon 24
30/11/2025 20:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته إلى مطار بيروت لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
lebanon 24
30/11/2025 20:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والسيدة الأولى إلى مطار بيروت لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
lebanon 24
30/11/2025 20:31:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

الرابع عشر

لبنان 24

إسرائيل

بيروت

لبنان

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2025-11-30
12:55 | 2025-11-30
12:34 | 2025-11-30
12:10 | 2025-11-30
11:48 | 2025-11-30
11:47 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24