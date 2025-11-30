Advertisement

لبنان

سيمر من قلب "الضاحية".. كشافة "المهدي" تستعد لاستقبال البابا في لبنان

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:55
يتجهّز آلاف الكشفيين من كشافة المهدي لاستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته إلى لبنان، حيث سيحملون أعلام لبنان والفاتيكان.
وسيُستقبَل البابا على بوليفار الشهيد عماد مغنية في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال توجهه إلى القصر الجمهوري، حيث تعزف الفرقة الموسيقية للكشافة النشيد الوطني اللبناني، في مشهد يعبّر عن الترحيب الرسمي والشعبي بقدوم الحبر الأعظم.
القصر الجمهوري

كشافة المهدي

عماد مغنية

الرابع عشر

الفاتيكان

الجمهوري

بيروت

المهدي

