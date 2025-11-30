سيمر من قلب "الضاحية".. كشافة "المهدي" تستعد لاستقبال البابا في لبنان

Advertisement

يتجهّز آلاف الكشفيين من لاستقبال قداسة البابا خلال زيارته إلى ، حيث سيحملون أعلام لبنان والفاتيكان.وسيُستقبَل البابا على بوليفار الشهيد في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال توجهه إلى ، حيث تعزف الفرقة الموسيقية للكشافة النشيد الوطني اللبناني، في مشهد يعبّر عن الترحيب الرسمي والشعبي بقدوم الحبر الأعظم.