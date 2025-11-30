مرقص: زيارة البابا حاملة رجاء عظيماً لشعب لبنان

كتب المحامي عبر حسابه في منصة "إكس": "يرحّب أجمل ترحيب بمجيء قداسة البابا إليه، في مرحلة دقيقة تمرّ بها البلاد، بحيث يغطّي هذه الزيارة أكثر من ألف إعلامي يعملون ليل نهار إلى جانب القوى الأمنية ومسؤولي التنظيم. تأتي زيارتكم حاملة رجاءً عظيماً لشعبٍ يكافح الأزمات، ومؤكِّدة أن لبنان رغم كل الصعاب ما زال أرض رسالة وقيم وإنسان في هذا الرئاسي".

وأضاف: "أهلاً بقداستكم في ربوع بلدكم لبنان، فحضوركم ذخيرة روحية تعزّز فرص السلام والأمن وتشدّ عزيمتنا".