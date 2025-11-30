Advertisement

لبنان

مرقص: زيارة البابا حاملة رجاء عظيماً لشعب لبنان

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:58
 كتب وزير الإعلام المحامي بول مرقص عبر حسابه في منصة "إكس": "يرحّب لبنان أجمل ترحيب بمجيء قداسة البابا لاوون الرابع عشر إليه، في مرحلة دقيقة تمرّ بها البلاد، بحيث يغطّي هذه الزيارة أكثر من ألف إعلامي يعملون ليل نهار إلى جانب القوى الأمنية ومسؤولي التنظيم. تأتي زيارتكم حاملة رجاءً عظيماً لشعبٍ يكافح الأزمات، ومؤكِّدة أن لبنان رغم كل الصعاب ما زال أرض رسالة وقيم وإنسان في هذا العهد الرئاسي".
وأضاف: "أهلاً بقداستكم في ربوع بلدكم لبنان، فحضوركم ذخيرة روحية تعزّز فرص السلام والأمن وتشدّ عزيمتنا".
