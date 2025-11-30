قبيل زيارة البابا.. هذا ما قاله مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية

أشار مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى أنّ زيارة البابا إلى تحمل دلالات تاريخية كبرى، لأنها تأتي في واحدة من أصعب المراحل التي يمرّ بها البلد.

وقال شلالا في حديث لـ "النهار": "الزيارة مهمّة وتاريخية لأنها تتم في ظروف صعبة. هي زيارة أمل وزيارة سلام، وكما أكد رئيس الجمهورية : ما بدّنا حروب".



وأضاف أنّ قداسة البابا يأتي ليقول هذه الرسالة بصوت عالٍ من لبنان، مؤكداً أنّ هناك جهات تسعى للإساءة إلى البلد والتعرض له.



تابع: "إن شاء الله تعرف هذه الجهات أنه يجب وضع حد لكل من يسيء إلى لبنان".



وختم شلالا بأن اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة بوصفها دعوة إلى السلام والاستقرار، وإلى إعادة وضع لبنان في مكانه الطبيعي بين دول العالم. (النهار)