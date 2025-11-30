Advertisement

لبنان

قبيل زيارة البابا.. هذا ما قاله مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1448862-639001117376694914.webp
Doc-P-1448862-639001117376694914.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا إلى أنّ زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان تحمل دلالات تاريخية كبرى، لأنها تأتي في واحدة من أصعب المراحل التي يمرّ بها البلد.
Advertisement
وقال شلالا في حديث لـ "النهار": "الزيارة مهمّة وتاريخية لأنها تتم في ظروف صعبة. هي زيارة أمل وزيارة سلام، وكما أكد رئيس الجمهورية جوزف عون: ما بدّنا حروب".

وأضاف أنّ قداسة البابا يأتي ليقول هذه الرسالة بصوت عالٍ من لبنان، مؤكداً أنّ هناك جهات تسعى للإساءة إلى البلد والتعرض له.

تابع: "إن شاء الله تعرف هذه الجهات أنه يجب وضع حد لكل من يسيء إلى لبنان".

وختم شلالا بأن اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة بوصفها دعوة إلى السلام والاستقرار، وإلى إعادة وضع لبنان في مكانه الطبيعي بين دول العالم. (النهار) 
مواضيع ذات صلة
عن زيارة البابا.. هذا ما قاله الحريري
lebanon 24
30/11/2025 20:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان... ماذا طلبت رئاسة الجمهوريّة من المؤسسات الإعلاميّة؟
lebanon 24
30/11/2025 20:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ردّ إسرائيلي بالنار على مبادرة رئيس الجمهورية وتلويح بالتصعيد بعد زيارة البابا
lebanon 24
30/11/2025 20:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.. هذا ما تضمنه
lebanon 24
30/11/2025 20:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رفيق شلالا

الرابع عشر

الجمهوري

رئاسة ال

جوزف عون

جمهورية

لبنان

لاوون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2025-11-30
12:55 | 2025-11-30
12:34 | 2025-11-30
12:10 | 2025-11-30
11:48 | 2025-11-30
11:47 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24