شيخ العقل: لبنان يجب أن يكون عصيًا على أي تفكيك ولن ينتهِ

قال شيخ العقل سامي ابي المني، "كلنا كلبنانيين أكثرية والدولة التي تجمع الجميع ولبنان جميل بجمال التنوع الروحي الذي فيه".أضاف في حديث للـ " "، انّه "يجب الترفّع عن الانانية ونحتاج الى شراكة روحية وطنية وعيش متطلبات هذه الشراكة لتكون مظلة واقية من اجل الاصلاح والانقاذ".تابع: " يجب أن يكون عصيًا على أي تفكيك ولن ينتهِ".أكمل: ""في الموضوع السوري رسالتنا واضحة لأبنائنا انه يجب التمسك بهويتنا العربية الاسلامية وتراثنا ووطنا".