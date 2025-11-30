Advertisement

لبنان

شيخ العقل: لبنان يجب أن يكون عصيًا على أي تفكيك ولن ينتهِ

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:57
A-
A+

Doc-P-1448865-639001119262999667.png
Doc-P-1448865-639001119262999667.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال شيخ العقل سامي ابي المني، "كلنا كلبنانيين أكثرية والدولة التي تجمع الجميع ولبنان جميل بجمال التنوع الروحي الذي فيه". 

أضاف في حديث للـ "lbci"، انّه "يجب الترفّع عن الانانية ونحتاج الى شراكة روحية وطنية وعيش متطلبات هذه الشراكة لتكون مظلة واقية من اجل الاصلاح والانقاذ". 
Advertisement

تابع: "لبنان يجب أن يكون عصيًا على أي تفكيك ولن ينتهِ". 

أكمل: ""في الموضوع السوري رسالتنا واضحة لأبنائنا انه يجب التمسك بهويتنا العربية الاسلامية وتراثنا ووطنا". 
 
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل: لبنان يستحق الإستقلال ودور الدولة والمؤسسة العسكرية محوري
lebanon 24
30/11/2025 20:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل الأبيض وتسلّم إصداره الجديد إلى جانب وفود وشخصيات زائرة
lebanon 24
30/11/2025 20:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل خلال تشييع الشيخ جمال الدين في عاليه: لوحدة الصف والالتزام براية توحيدية وطنية
lebanon 24
30/11/2025 20:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل اتصل برئيس الاركان معزياً بشهداء الجيش ومنوهاً بمواقف العماد هيكل الوطنية
lebanon 24
30/11/2025 20:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة ال

الاسلامي

الاسلام

جمال ا

لبنان

الاسل

lbci

بهوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2025-11-30
12:55 | 2025-11-30
12:34 | 2025-11-30
12:10 | 2025-11-30
11:48 | 2025-11-30
11:47 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24