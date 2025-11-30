Advertisement

لبنان

الحشود تتوافد إلى بعبدا استعداداً لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر (فيديو)

Lebanon 24
30-11-2025 | 08:00
بدأ المواطنون يتوافدون منذ ساعات بعد الظهر إلى الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدا، استعداداً لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر عند وصوله في إطار زيارته الرسمية إلى لبنان.
وقد تجمّعت حشود من مختلف المناطق رافعة الأعلام اللبنانية والرايات الفاتيكانية، فيما يستمر تزايد الأعداد مع اقتراب موعد الوصول الرسمي.

كما بدأ وصول الرسميين إلى صالون الشرف في المطار لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر.
 
 
