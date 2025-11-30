الحشود تتوافد إلى بعبدا استعداداً لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر (فيديو)

بدأ المواطنون يتوافدون منذ ساعات بعد الظهر إلى الطريق المؤدي إلى في ، استعداداً لاستقبال البابا عند وصوله في إطار زيارته الرسمية إلى .

وقد تجمّعت حشود من مختلف المناطق رافعة الأعلام والرايات الفاتيكانية، فيما يستمر تزايد الأعداد مع اقتراب موعد الوصول الرسمي.



كما بدأ وصول الرسميين إلى صالون الشرف في لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر.