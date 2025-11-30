Advertisement

لبنان

عز الدين: زيارة البابا مناسبة لإرساء الأمن واستعادة الأرض المحتلّة

Lebanon 24
30-11-2025 | 08:10
كتبت النائب عناية عز الدين عبر حسابه على منصّة "إكس": "أهلًا بكم، قداسة البابا، في لبنان الذي اعتبرته الكنيسة "ليس مجرّد وطن بل رسالة". نأمل أن تكون زيارتكم مناسبة لفتح سبل إرساء الأمن والأمان والسلام العادل الذي يُعيد لكلّ ذي حقّ حقّه في هذه المنطقة، وأن تُستعاد الحقوق المسلوبة والأرض المحتلّة، وينال المجرمون الذين يرتكبون الإبادات ويصرّون على استمرار جرائمهم عقابهم. ليتجسّد لبنان الرسالة قيمًا ومبادئ ومحبة، ويصبح مرآة تعكس وجه وروح وعدل ومحبة السيد المسيح، الذي بارك ارضنا وجنوبنا وقانا الجليل منذ الفي عام". 
