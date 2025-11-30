عز الدين: زيارة البابا مناسبة لإرساء الأمن واستعادة الأرض المحتلّة

كتبت النائب عبر حسابه على منصّة "إكس": "أهلًا بكم، قداسة البابا، في الذي اعتبرته الكنيسة "ليس مجرّد وطن بل رسالة". نأمل أن تكون زيارتكم مناسبة لفتح سبل إرساء الأمن والأمان والسلام العادل الذي يُعيد لكلّ ذي حقّ حقّه في هذه المنطقة، وأن تُستعاد الحقوق المسلوبة والأرض المحتلّة، وينال المجرمون الذين يرتكبون الإبادات ويصرّون على استمرار جرائمهم عقابهم. ليتجسّد لبنان الرسالة قيمًا ومبادئ ومحبة، ويصبح مرآة تعكس وجه وروح وعدل ومحبة السيد ، الذي بارك ارضنا وجنوبنا وقانا منذ الفي عام".

