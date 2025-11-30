Advertisement

لبنان

على رأسهم محمد رعد.. وفد من "حزب الله" سيشارك في استقبال البابا

Lebanon 24
30-11-2025 | 08:13
سيشارك وفد من نواب "حزب الله" في استقبال البابا لاوون الرابع عشر في القصر الجمهوري، وعلى رأس الوفد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
وقبل قليل، انطلقت الطائرة التي تقل البابا من إسطنبول متجهةً إلى مطار بيروت، ومن المتوقع أن تصل عند الساعة الثالثة و45 دقيقة.
 
