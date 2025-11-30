Advertisement

لبنان

فرنجية يرحّب بالبابا: أهلاً بكم في بلدكم وبين أهلكم

Lebanon 24
30-11-2025 | 08:20
كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر منصة "إكس": زيارتكم للبنان في أدقّ الظروف رسالة إيمان ورجاء وتمسّك بالأرض والجذور. قداسة البابا لاوون الرابع عشر أهلاً بكم في بلدكم وبين أهلكم.
سليمان فرنجية

سليمان فرنجي

سليمان فرنج

الرابع عشر

المردة

لاوون

