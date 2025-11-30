18
لبنان
من بينهم الرؤساء الثلاثة.. شخصيات سياسية ودينية في انتظار البابا في المطار
Lebanon 24
30-11-2025
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستمر توافد الشخصيات الرسمية إلى مطار
رفيق الحريري
الدولي استعدادًا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر، في زيارة تُعد تاريخية على المستويين الوطني والديني، وقد وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون والسيدة الأولى، إلى جانب
رئيس مجلس النواب نبيه بري
وعقيلته رندا
بري
، ورئيس الوزراء نواف سلام، والبطريرك
مار بشارة بطرس الراعي
.
كما وصل السفير البابوي لدى
لبنان
المونسنيور باولو بورجيا على رأس وفد من السفارة.
وتشهد صالونات الشرف في
المطار
حركة ناشطة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث وصل عدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية وديبلوماسية وروحية، إلى جانب ممثلين عن السلكين العسكري والأمني، للمشاركة في مراسم الاستقبال الرسمية.
