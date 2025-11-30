من بينهم الرؤساء الثلاثة.. شخصيات سياسية ودينية في انتظار البابا في المطار

Advertisement

يستمر توافد الشخصيات الرسمية إلى مطار الدولي استعدادًا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر، في زيارة تُعد تاريخية على المستويين الوطني والديني، وقد وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون والسيدة الأولى، إلى جانب وعقيلته رندا ، ورئيس الوزراء نواف سلام، والبطريرك .كما وصل السفير البابوي لدى المونسنيور باولو بورجيا على رأس وفد من السفارة.وتشهد صالونات الشرف في حركة ناشطة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث وصل عدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية وديبلوماسية وروحية، إلى جانب ممثلين عن السلكين العسكري والأمني، للمشاركة في مراسم الاستقبال الرسمية.