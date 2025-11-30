جعجع يرحّب بالبابا: زيارة بركة لإنهاء الحروب والمعاناة في لبنان

كتب عبر حسابه على منصة "إكس": أحر الترحيب بالحبر الأعظم ، عسى أن تكون زيارة قداستكم بركةً وخاتمةً لآخر الحروب وفصول الآلام والمعاناة في ، ليستحق قيامته ويستعيد ألقه وطنا للحرية والتعددية ودولة ناجزة السيادة. طوبى للساعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون.

