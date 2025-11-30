Advertisement

لبنان

جعجع يرحّب بالبابا: زيارة بركة لإنهاء الحروب والمعاناة في لبنان

Lebanon 24
30-11-2025 | 08:45
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على منصة "إكس": أحر الترحيب بالحبر الأعظم لاوون الرابع عشر، عسى أن تكون زيارة قداستكم بركةً وخاتمةً لآخر الحروب وفصول الآلام والمعاناة في لبنان، ليستحق قيامته ويستعيد ألقه وطنا للحرية والتعددية ودولة ناجزة السيادة. طوبى للساعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون.
مواضيع ذات صلة
الصدّي يرحّب بالبابا لاوون: زيارة سلام في زمن مضطرب
lebanon 24
30/11/2025 20:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فرام يرحّب بالبابا لاوون: زيارة تحمل رجاءً متجدّدًا للبنان
lebanon 24
30/11/2025 20:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان يُرحّب بالبابا: شكراً على هذه الزيارة
lebanon 24
30/11/2025 20:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح يرحّب بالبابا: حضور يُضيء لبنان الجريح
lebanon 24
30/11/2025 20:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24

