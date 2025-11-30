Advertisement

لبنان

تزامنًا مع وصول البابا إلى لبنان... هذا ما فعله العدو الإسرائيلي (صورة)

Lebanon 24
30-11-2025 | 09:17
استهدف العدو الإسرائيلي منطقة "وادي مظلم" عند أطراف بلدة بيت ليف بالقذائف الضوئية، تزامنًا مع وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.
