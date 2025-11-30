بالصورة... خبز وملح وتراب لبنان باركهم البابا في المطار

بارك البابا لاوون عند وصوله إلى ، خبزًا وملحًا وتراب ، قدّمه طفلان من مركز سرطان الأطفال مع باقة ورد.

ويأتي ذلك في إطار تقليد رمزي بروتوكولي يُستخدم في المناسبات والرسمية عند استقبال شخصية روحية كبرى مثل البابا، ويحمل دلالات عميقة في الثقافة والمسيحية.

وترمز باقة الورد إلى المحبة والفرح والنقاء، بينما يدل الخبز على الضيافة والبركة والمشاركة، ويتصل بمعاني الثبات والصدق وحفظ .

أما التراب اللبناني فيحمل معنى الانتماء إلى الأرض وجذورها وقداستها، وتقديمه للبابا يشير إلى روح لبنان، تاريخه، ومعاناة أهله.