لبنان

بالصورة... خبز وملح وتراب لبنان باركهم البابا في المطار

Lebanon 24
30-11-2025 | 09:22
بارك البابا لاوون الرابع عشر عند وصوله إلى مطار بيروت الدولي، خبزًا وملحًا وتراب لبنان، قدّمه طفلان من مركز سرطان الأطفال مع باقة ورد.

ويأتي ذلك في إطار تقليد رمزي بروتوكولي يُستخدم في المناسبات الدينية والرسمية عند استقبال شخصية روحية كبرى مثل البابا، ويحمل دلالات عميقة في الثقافة اللبنانية والمسيحية.

وترمز باقة الورد إلى المحبة والفرح والنقاء، بينما يدل الخبز على الضيافة والبركة والمشاركة، ويتصل بمعاني الثبات والصدق وحفظ العهد.

أما التراب اللبناني فيحمل معنى الانتماء إلى الأرض وجذورها وقداستها، وتقديمه للبابا يشير إلى روح لبنان، تاريخه، ومعاناة أهله. 

