لبنان

فرام يرحّب بالبابا لاوون: زيارة تحمل رجاءً متجدّدًا للبنان

Lebanon 24
30-11-2025 | 09:41
كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة أفرام عبر منصة "إكس" مرحّبًا بقداسة البابا لاوون الرابع عشر، مؤكّدًا أن الزيارة تحمل رجاءً متجدّدًا للبنان، وتعيد التأكيد على أن قوة الإيمان قادرة على منح اللبنانيين شجاعة العبور إلى زمن أفضل.
وأضاف أفرام أنّ لبنان، برسالته ودوره، يفتح قلبه لقداسة البابا في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى ما يرمز إليه الحبر الأعظم من سلام وثبات ورجاء.
