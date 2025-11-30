Advertisement

لبنان

بو عاصي عن زيارة البابا: رسالة سلام وثبات وارتقاء

Lebanon 24
30-11-2025 | 09:37
كتب النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصّة "أكس":  "رجل الحرب المقدّسة على الحروب والفقر والألم، قداسة البابا لاون في لبنان رسالة سلام وثبات وارتقاء".
