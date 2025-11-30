الصدّي يرحّب بالبابا لاوون: زيارة سلام في زمن مضطرب

Advertisement

كتب والمياه جو الصدّي عبر منصة "إكس" مرحّبًا بقداسة البابا ، قائلاً:"أهلاً وسهلاً بكم أيها الحبر الأعظم. تحلّون في وطننا سلام في زمن يثقلُه الاضطراب والحروب. نصلي كي تحمل هذه الزيارة استقرارًا وازدهارًا للبنان وشعبه".