السيدة الأولى عن زيارة البابا: ضيف كريم على أرض تتوق دومًا إلى السلام

كتب نعمت عون عبر حسابها على منصة "إكس": "أهلاً وسهلاً بك قداسة البابا، ضيفًا كريمًا على أرضٍ تتوق دومًا إلى السلام، وحاملاً معك رسالة الرجاء والإيمان لكل اللبنانيين".

Advertisement