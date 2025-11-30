Advertisement

لبنان

السيدة الأولى عن زيارة البابا: ضيف كريم على أرض تتوق دومًا إلى السلام

Lebanon 24
30-11-2025 | 09:54
كتب السيدة الأولى نعمت عون عبر حسابها على منصة "إكس": "أهلاً وسهلاً بك قداسة البابا، ضيفًا كريمًا على أرضٍ تتوق دومًا إلى السلام، وحاملاً معك رسالة الرجاء والإيمان لكل اللبنانيين".
