18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"مرحبًا بقداستكم في وطن الأرز"… رسالة من قدماء القوى المسلحة للبابا لاوون
Lebanon 24
30-11-2025
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت رابطة قدماء القوى المسلحة
اللبنانية
بيانًا رحّبت فيه بزيارة قداسة البابا
لاوون
الرابع عشر
إلى
لبنان
، البلد الذي "حمل عبر التاريخ رسائل الإيمان والمحبة والتلاقي"، معتبرة أن الزيارة تشكّل محطة روحية ووطنية جامعة في زمن يحتاج فيه الوطن إلى صوتٍ يعيد تأكيد القيم الإنسانية.
Advertisement
وأكدت الرابطة أن حضور البابا إلى وطن
الأرز
يمثّل "وقوفًا نبيلًا إلى جانب شعب يناضل من أجل البقاء والكرامة والسيادة والعيش المشترك"، مثنيةً على صلواته وجهوده من أجل وحدة لبنان واستقراره.
وختمت بالتشديد على أن وجود الحبر الأعظم في لبنان هو دعم معنوي وتاريخي، مؤكدة التزامها الدائم بقيم
المؤسسة العسكرية
"درع الوطن وحامية تنوّعه".
وختمت: "مرحبًا بقداسة البابا في ربوع لبنان… وطن الرسالة والشهداء والقديسين، والوطن الذي لا يموت ما دام فيه شعب حيّ ومؤمن".
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: ماذا قدّم أحفاد الرئيس عون للبابا لاوون الرابع عشر؟
Lebanon 24
بالفيديو: ماذا قدّم أحفاد الرئيس عون للبابا لاوون الرابع عشر؟
30/11/2025 20:35:17
30/11/2025 20:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
استقبال شعبي للبابا لاوون الرابع عشر في الضاحية الجنوبية (فيديو)
Lebanon 24
استقبال شعبي للبابا لاوون الرابع عشر في الضاحية الجنوبية (فيديو)
30/11/2025 20:35:17
30/11/2025 20:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء مراسم الاستقبال الرسمي للبابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
بدء مراسم الاستقبال الرسمي للبابا لاوون الرابع عشر
30/11/2025 20:35:17
30/11/2025 20:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل للبابا لاوون: مجيئك إلى لبنان دعمٌ لوجوده ودوره
Lebanon 24
باسيل للبابا لاوون: مجيئك إلى لبنان دعمٌ لوجوده ودوره
30/11/2025 20:35:17
30/11/2025 20:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة العسكرية
الرابع عشر
اللبنانية
لبنان وا
الشهداء
التزام
الأرز
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل اليوم الأول للبابا في لبنان.. الوقائع الكاملة لـ"زيارة تاريخية"
Lebanon 24
تفاصيل اليوم الأول للبابا في لبنان.. الوقائع الكاملة لـ"زيارة تاريخية"
12:10 | 2025-11-30
30/11/2025 12:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"تاتش" تبعث برسالة ترحيب على شاشات الهواتف: Welcome Pope Leo
Lebanon 24
"تاتش" تبعث برسالة ترحيب على شاشات الهواتف: Welcome Pope Leo
13:32 | 2025-11-30
30/11/2025 01:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
استقبال شعبي حافل للبابا عند مدخل السفارة البابوية
Lebanon 24
استقبال شعبي حافل للبابا عند مدخل السفارة البابوية
12:55 | 2025-11-30
30/11/2025 12:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي المنى: زيارة البابا رسالة سلام للبنان وسوريا وكل المنطقة
Lebanon 24
أبي المنى: زيارة البابا رسالة سلام للبنان وسوريا وكل المنطقة
12:34 | 2025-11-30
30/11/2025 12:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في قصر بعبدا.. تبادل هدايا بين الرئيس عون والبابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
في قصر بعبدا.. تبادل هدايا بين الرئيس عون والبابا لاوون الرابع عشر
12:10 | 2025-11-30
30/11/2025 12:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن زيارة البابا إلى لبنان.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
بشأن زيارة البابا إلى لبنان.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
13:49 | 2025-11-29
29/11/2025 01:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:10 | 2025-11-30
تفاصيل اليوم الأول للبابا في لبنان.. الوقائع الكاملة لـ"زيارة تاريخية"
13:32 | 2025-11-30
"تاتش" تبعث برسالة ترحيب على شاشات الهواتف: Welcome Pope Leo
12:55 | 2025-11-30
استقبال شعبي حافل للبابا عند مدخل السفارة البابوية
12:34 | 2025-11-30
أبي المنى: زيارة البابا رسالة سلام للبنان وسوريا وكل المنطقة
12:10 | 2025-11-30
في قصر بعبدا.. تبادل هدايا بين الرئيس عون والبابا لاوون الرابع عشر
11:48 | 2025-11-30
بالفيديو.. شاهدوا لحظة مغادرة البابا قصر بعبدا
فيديو
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
30/11/2025 20:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 20:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 20:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24