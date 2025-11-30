"مرحبًا بقداستكم في وطن الأرز"… رسالة من قدماء القوى المسلحة للبابا لاوون

Advertisement

أصدرت رابطة قدماء القوى المسلحة بيانًا رحّبت فيه بزيارة قداسة البابا إلى ، البلد الذي "حمل عبر التاريخ رسائل الإيمان والمحبة والتلاقي"، معتبرة أن الزيارة تشكّل محطة روحية ووطنية جامعة في زمن يحتاج فيه الوطن إلى صوتٍ يعيد تأكيد القيم الإنسانية.وأكدت الرابطة أن حضور البابا إلى وطن يمثّل "وقوفًا نبيلًا إلى جانب شعب يناضل من أجل البقاء والكرامة والسيادة والعيش المشترك"، مثنيةً على صلواته وجهوده من أجل وحدة لبنان واستقراره.وختمت بالتشديد على أن وجود الحبر الأعظم في لبنان هو دعم معنوي وتاريخي، مؤكدة التزامها الدائم بقيم "درع الوطن وحامية تنوّعه".وختمت: "مرحبًا بقداسة البابا في ربوع لبنان… وطن الرسالة والشهداء والقديسين، والوطن الذي لا يموت ما دام فيه شعب حيّ ومؤمن".