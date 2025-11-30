18
لبنان
خلال رحلته من أنقرة إلى بيروت... إليكم ما قاله البابا!
Lebanon 24
30-11-2025
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد البابا
لاوون
الرابع عشر
خلال رحلته من
أنقرة
إلى
بيروت
، اليوم الأحد أنَّ "
الفاتيكان
يعلن منذ سنوات دعمه لمقترح حلّ الدولتين"، مشيرًا إلى أنَّ "
إسرائيل
في هذه اللحظة لا تقبل حل الدولتين لكننا نراه الحلَّ
الوحيد الذي
يمكن أن يقدّم مخرجا للنزاع".
وأضاف البابا لاوون أنَّ "هناك اليوم مرة أخرى مقترحات ملموسة للسلام في
أوكرانيا
".
