Advertisement

لبنان

خلال رحلته من أنقرة إلى بيروت... إليكم ما قاله البابا!

Lebanon 24
30-11-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1448941-639001212188275768.jpeg
Doc-P-1448941-639001212188275768.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد البابا لاوون الرابع عشر خلال رحلته من أنقرة إلى بيروت، اليوم الأحد أنَّ "الفاتيكان يعلن منذ سنوات دعمه لمقترح حلّ الدولتين"، مشيرًا إلى أنَّ "إسرائيل في هذه اللحظة لا تقبل حل الدولتين لكننا نراه الحلَّ الوحيد الذي يمكن أن يقدّم مخرجا للنزاع".
Advertisement

وأضاف البابا لاوون أنَّ "هناك اليوم مرة أخرى مقترحات ملموسة للسلام في أوكرانيا".
مواضيع ذات صلة
من أنقرة… البابا لاوون الرابع عشر يفتتح رحلته بزيارة ضريح أتاتورك (فيديو وصور)
lebanon 24
30/11/2025 20:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عن زيارة البابا.. هذا ما قاله الحريري
lebanon 24
30/11/2025 20:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران ميشال عون: البابا اختار أن يكون البلد الأوّل في زياراته الخارجيّة هو لبنان ودعوتي لجميع اللبنانيين أنّ نستقبل البابا من خلال مشاركتنا الكثيفة في القداس الذي سيترأسه في بيروت
lebanon 24
30/11/2025 20:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الصور الأولى لوصول البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة
lebanon 24
30/11/2025 20:35:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحيد الذي

الرابع عشر

الفاتيكان

حل الدولة

يوم الأحد

أوكرانيا

إسرائيل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2025-11-30
13:32 | 2025-11-30
12:55 | 2025-11-30
12:34 | 2025-11-30
12:10 | 2025-11-30
11:48 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24