وهاب عن زيارة البابا: تأكيد على رسالة لبنان الديمقراطي المنفتح والمتنوع

كتب "التوحيد العربي" ، عبر حسابه على منصة "إكس": "كم هي رائعة زيارة البابا إلى لتؤكد على رسالة لبنان المنفتح المتنوع . وليرى العالم كم لبنان والمشرق بحاجة الى الوجود المسيحي الذي يعطي هذا المشرق نكهته الخاصة في مواجهة مشاريع الظلام والتخلف".

