لبنان

وهاب عن زيارة البابا: تأكيد على رسالة لبنان الديمقراطي المنفتح والمتنوع

Lebanon 24
30-11-2025 | 10:47
كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عبر حسابه على منصة "إكس": "كم هي رائعة زيارة البابا إلى لبنان لتؤكد على رسالة لبنان الديمقراطي المنفتح المتنوع . وليرى العالم كم لبنان والمشرق بحاجة الى الوجود المسيحي الذي يعطي هذا المشرق نكهته الخاصة في مواجهة مشاريع الظلام والتخلف".
وئام وهاب

رئيس حزب

ديمقراطي

لبنان وا

المسيح

مسيحي

الأكثر قراءة Lebanon 24

