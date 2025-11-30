Advertisement

لبنان

هدية مميزة.. ماذا قدّم الرئيس بري للبابا لاوون الرابع عشر؟

Lebanon 24
30-11-2025 | 11:22
أهدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري البابا لاوون الرابع عشر كتابًا بعنوان: "على خطى يسوع المسيح في لبنان / In The Footsteps Of Jesus, The Messiah, In Phoenicia/Lebanon"، وذلك خلال اللقاء في القصر الجمهوري في بعبدا.
الكتاب من تأليف الباحث الإيطالي مارتينيانو بيليغرينو رونكاليا، ويتناول دراسة موسّعة عن وجود المسيح في جنوب لبنان، ولا سيما في قانا الجليل حيث صنع معجزته الأولى، ثم في صور وصيدا وبانياس، مُستندًا إلى وثائق ومصادر دينية وتاريخية وتفسيرية. ويذهب المؤلف إلى أبعد من ذلك، فيعتبر أنّ لبنان شكّل محطة أساسية في رسالة المسيح الرسولية، وأنه أرض مقدّسة بالمعنى الذي أشار إليه البابا يوحنا بولس الثاني في كتاباته.
ويكشف الكتاب عن مجموعة من الشواهد التاريخية والإثنوغرافية والكتابية التي تدلّل على أن السيد المسيح وأمّه العذراء مرّا في مدن لبنانية عدة، وأن العملة الفضية التي كان يتم دفع الصدقات بها في هيكل القدس كانت تُسكّ في مدينة صور الفينيقية الشهيرة.

ويستعرض رونكاليا أيضًا أدلة من النقد التاريخي ومن أبحاث أجراها في القدس ومعهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني، إضافة إلى مقابلات مع باحثين في ميادين اللاهوت والتاريخ والآثار. (النهار)
