هدية مميزة.. ماذا قدّم الرئيس بري للبابا لاوون الرابع عشر؟

Advertisement

أهدى رئيس مجلس النواب اللبناني البابا لاوون الرابع عشر كتابًا بعنوان: "على خطى يسوع المسيح في / In The Footsteps Of Jesus, The Messiah, In Phoenicia/Lebanon"، وذلك خلال اللقاء في في .الكتاب من تأليف الباحث الإيطالي مارتينيانو بيليغرينو رونكاليا، ويتناول دراسة موسّعة عن وجود المسيح في ، ولا سيما في قانا الجليل حيث صنع معجزته الأولى، ثم في صور وصيدا وبانياس، مُستندًا إلى وثائق ومصادر دينية وتاريخية وتفسيرية. ويذهب المؤلف إلى أبعد من ذلك، فيعتبر أنّ لبنان شكّل محطة أساسية في رسالة المسيح الرسولية، وأنه أرض مقدّسة بالمعنى الذي أشار إليه البابا يوحنا بولس الثاني في كتاباته.ويكشف الكتاب عن مجموعة من الشواهد التاريخية والإثنوغرافية والكتابية التي تدلّل على أن السيد المسيح وأمّه العذراء مرّا في مدن لبنانية عدة، وأن العملة الفضية التي كان يتم دفع الصدقات بها في هيكل كانت تُسكّ في مدينة صور الفينيقية الشهيرة.ويستعرض رونكاليا أيضًا أدلة من النقد التاريخي ومن أبحاث أجراها في القدس ومعهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني، إضافة إلى مقابلات مع باحثين في ميادين اللاهوت والتاريخ والآثار. (النهار)