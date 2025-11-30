Advertisement

لبنان

في رسالته الأولى الى اللبنانيين.. هذا ما دونه البابا لاوون في السجل الذهبي

Lebanon 24
30-11-2025 | 11:31
في رسالته الأولى دوّن البابا لاووُن الرابع عشر في سجل الشرف في القصر الجمهوري في بعبدا جاء فيها: "في اليوم الأول من زيارتي إلى لبنان، إحدى الدولتين اللتين أزورهما في هذه الزيارة الرسولية الأولى لحبريّتي، أتمنى بكل سعادة جزيل البركات على شعب لبنان بأكمله، وأصلّي أن يسود السلام ربوعه".
