لبنان

كشّافة المهدي: استقبال البابا يجسّد قيم الأخوّة والعيش المشترك

Lebanon 24
30-11-2025 | 11:47
اصطفّ الآلاف من كشّافة الإمام المهدي على طول طريق المطار، وصولًا إلى القصر الجمهوري، في استقبال مهيب للبابا لاوون الرابع عشر، "تعبيرًا عن المحبة والاحترام لهذه الزيارة التاريخية".
وبحسب بيان، شارك في الاستقبال الأفواج من الأشبال والزهرات والكشافة والجوالة إلى جانب القادة والقائدات، إضافة إلى الفرق الموسيقية الكشفية التي عزفت مقطوعات خاصة بالمناسبة، "في مشهد حضاري عكس روح الانفتاح والالتزام الأخلاقي التي تميّز أبناء الجمعية".

وجاء هذا الحضور الكبير "ليؤكّد القيم السامية التي تحملها جمعية كشّافة المهدي في تعزيز العيش المشترك، وترسيخ ثقافة الأخوّة والمحبة بين مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني. وتجسيد حقيقي بالقول والفعل للعيش المشترك في وطننا لبنان".
 
