كشّافة المهدي: استقبال البابا يجسّد قيم الأخوّة والعيش المشترك

اصطفّ الآلاف من كشّافة الإمام على طول ، وصولًا إلى ، في استقبال مهيب للبابا ، "تعبيرًا عن المحبة والاحترام لهذه الزيارة التاريخية".وبحسب بيان، شارك في الاستقبال الأفواج من الأشبال والزهرات والكشافة والجوالة إلى جانب والقائدات، إضافة إلى الفرق الموسيقية الكشفية التي عزفت مقطوعات خاصة بالمناسبة، "في مشهد حضاري عكس روح الانفتاح والالتزام الأخلاقي التي تميّز أبناء الجمعية".وجاء هذا الحضور الكبير "ليؤكّد القيم السامية التي تحملها جمعية كشّافة المهدي في تعزيز العيش المشترك، وترسيخ ثقافة الأخوّة والمحبة بين مختلف مكوّنات . وتجسيد حقيقي بالقول والفعل للعيش المشترك في وطننا ".