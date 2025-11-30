Advertisement

لبنان

بالفيديو.. شاهدوا لحظة مغادرة البابا قصر بعبدا

Lebanon 24
30-11-2025 | 11:48
إثر إلقائه كلمة في قصر بعبدا، اليوم الأحد، غادر البابا لاوون الرابع عشر متوجهاً إلى السفارة البابوية في حريصا، وذلك بعدما أقيم له حفل استقبال كبير في مطار بيروت، تلاه حفل آخر في القصر الرئاسي.
 
 
