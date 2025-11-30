Advertisement

لبنان

في قصر بعبدا.. تبادل هدايا بين الرئيس عون والبابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
30-11-2025 | 12:10
قدّم البابا لاون الرابع عشر هدية للرئيس جوزاف عون عبارة عن ميدالية تتضمن القديس شربل مع مار اندراوس الرسول والى جانبهم مشاهد أبرزها مزار سيدة لبنان في حريصة، الأرز، جامع السلطان أحمد وأجراس.
اما رئيس الجمهورية جوزاف عون فقدم لقداسته لوحة تتضمن أرزة لبنان صممها الفنان نبيل نحاس. (الجديد)
