لبنان

ميقاتي: عسى ان تكون زيارة البابا اشارة الانطلاق الى مرحلة من الاستقرار والتعافي

Lebanon 24
30-11-2025 | 13:34
قال الرئيس نجيب ميقاتي: قبل زيارة قداسة البابا  لاوون الرابع عشر الى لبنان، كنت اسأل في قرارة نفسي لماذا اختار لبنان بين اول زيارتين يقوم بهما الى الخارج منذ بدء حبريته، وقد جاءني الجواب اليوم عبر الخطاب الذي القاه في  القصر الجمهوري لا سيما تشديده على عيش اللبنانيين معا في  وَﺣﺪة وﺷﺮﻛﺔ وعلى المصالحة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮك.
كما انني  اثمن ما قاله ايضا عن المجتمع  المدني  النابض ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة، الغني  ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات، وبالشباب القادرين  ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺒّﺮوا ﻋﻦ أﺣﻼم وآﻣﺎل ﺑﻠﺪ ﺑﺄكمله.
ان زيارة قداسته الى لبنان في هذا الظرف الصعب الذي نعيشه تشكل رسالة امل وثقة بأن لبنان سينهض من جديد وبأن المحنة التي يعانيها الشعب اللبناني ستزول باذن 
الله. وانني على ثقة بان المشهد الوطني الجامع في القصر الجمهوري، بدعوة من فخامة الرئيس جوزاف عون، عبّر  افضل صورة عن القيم والاسس التي نتمسك بها جميعا في وطن واحد لجميع ابنائه مهما اختلفت الرؤى والمقاربات. 
مبروك للبنان هذه الزيارة، وعسى ان تكون اشارة الانطلاق الى مرحلة من الاستقرار والتعافي.
الرئيس ميقاتي: عسى ان تكون زيارة البابا لاوون الرابع عشر اشارة الانطلاق الى مرحلة من الاستقرار والتعافي
