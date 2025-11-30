Advertisement

لبنان

حنين السيد: ترحيب الأطفال ذوي الإعاقة بالبابا يعكس وطنًا يحتضن الجميع

Lebanon 24
30-11-2025 | 13:35
كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة "اكس":
"في استقبال قداسة البابا لاوون اليوم، لحظاتٌ كثيرة مؤثرة تشبه تنوّع لبنان...

لكن من بين كلّ اللحظات، كانت الأكثر وقعًا لقاء الأطفال والشباب من الجمعية اللبنانية للضرير والأصم – بعبدا بقداسة الحبر الأعظم.

أصواتهم وترحيبهم الصادق عبّرا عن لبنان الذي نؤمن به: وطن يفتح أبوابه للجميع، ويحتضن أبناءه بلا تمييز، ويمنح لكلّ طفل وراشد مساحته ليُرى ويُسمَع بكرامة.

كلّ التقدير للجمعية على رسالتها الإنسانية، وعلى عملها الدؤوب لترسيخ الدمج وتعزيز حضور ذوي الإعاقة في مجتمعهم.

ودورُنا أن نواصل دعم هذه الجمعيات التي تُنير الطريق نحو مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا" .
