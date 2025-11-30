حنين السيد: ترحيب الأطفال ذوي الإعاقة بالبابا يعكس وطنًا يحتضن الجميع

Advertisement

كتبت وزيرة على منصة "اكس":"في استقبال قداسة البابا اليوم، لحظاتٌ كثيرة مؤثرة تشبه تنوّع ...لكن من بين كلّ اللحظات، كانت الأكثر وقعًا لقاء من للضرير والأصم – بقداسة الحبر الأعظم.أصواتهم وترحيبهم الصادق عبّرا عن لبنان الذي نؤمن به: وطن يفتح أبوابه للجميع، ويحتضن أبناءه بلا تمييز، ويمنح لكلّ طفل وراشد مساحته ليُرى ويُسمَع بكرامة.كلّ التقدير للجمعية على رسالتها الإنسانية، وعلى عملها الدؤوب لترسيخ الدمج وتعزيز حضور ذوي الإعاقة في مجتمعهم.ودورُنا أن نواصل دعم هذه الجمعيات التي تُنير الطريق نحو مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا" .