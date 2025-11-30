Advertisement

لبنان

أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟

Lebanon 24
30-11-2025 | 15:00
توقّعت مصلحة الأرصاد الجويّة بأن يكون الطقس في لبنان يوم غد الاثنين "غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. وتتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق".
وفيما تنشط الرياح أحياناً، يستقر الطقس اعتباراً من الظهر ويتحول ليلاً الى قليل الغيوم .
