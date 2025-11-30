أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟

Advertisement

توقّعت مصلحة الأرصاد الجويّة بأن يكون الطقس في يوم غد الاثنين "غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. وتتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق".وفيما تنشط الرياح أحياناً، يستقر الطقس اعتباراً من الظهر ويتحول ليلاً الى قليل الغيوم .