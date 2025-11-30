تأهب على جبهتي سوريا ولبنان.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

أعلن قائد في الجيش ، في منطقة مرتفعات والحدود مع اللواء ، اليوم الأحد، أن الجيش في حالة تأهب على جبهتي لبنان وسوريا.

وأضاف أن الجيش سيكون الأول في الكشف، والرد، والدفاع، موضحاً أن قوات الاحتياط في المنطقة أكملت المهمة بنجاح، وأوقفت المشتبه بهم ودخلت في اشتباك تحت النار، بحسب قوله.



جاء هذا بعدما وصل ميلو خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى منطقة حدود مرتفعات الجولان لتمرين عسكري أُجري على الحدود مع لبنان.



إضافة إلى ذلك، أجرى تقييماً للوضع في مرتفعات الجولان مع في الميدان.



وشدد على أن القوات في حالة تأهب عالية، في الدفاع والاستعداد لتطورات في ساحات ولبنان، لافتاً إلى أن النشاط في منطقة للواء 55 يؤكد أهمية النشاط الاستباقي لإحباط الإرهاب في منطقة الأمن، وقيمة الدفاع الأمامي، وفق زعمه.