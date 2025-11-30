18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تأهب على جبهتي سوريا ولبنان.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
30-11-2025
|
14:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قائد
قيادة الشمال
في الجيش
الإسرائيلي
، في منطقة مرتفعات
الجولان
والحدود مع
لبنان
اللواء
رافي ميلو
، اليوم الأحد، أن الجيش في حالة تأهب على جبهتي لبنان وسوريا.
Advertisement
وأضاف أن الجيش سيكون الأول في الكشف، والرد، والدفاع، موضحاً أن قوات الاحتياط في المنطقة أكملت المهمة بنجاح، وأوقفت المشتبه بهم ودخلت في اشتباك تحت النار، بحسب قوله.
جاء هذا بعدما وصل ميلو خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى منطقة حدود مرتفعات الجولان لتمرين عسكري أُجري على الحدود مع لبنان.
إضافة إلى ذلك، أجرى
القائد العسكري
تقييماً للوضع في مرتفعات الجولان مع
القادة
في الميدان.
وشدد على أن القوات في حالة تأهب عالية، في الدفاع والاستعداد لتطورات في ساحات
سوريا
ولبنان، لافتاً إلى أن النشاط في منطقة
بيت جن
للواء 55 يؤكد أهمية النشاط الاستباقي لإحباط الإرهاب في منطقة الأمن، وقيمة الدفاع الأمامي، وفق زعمه.
مواضيع ذات صلة
قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب على جبهتي لبنان وسوريا
Lebanon 24
قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب على جبهتي لبنان وسوريا
01/12/2025 00:19:44
01/12/2025 00:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: يدنا على الزناد ونعمل في سوريا ولبنان وفي جبهات أبعد
Lebanon 24
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: يدنا على الزناد ونعمل في سوريا ولبنان وفي جبهات أبعد
01/12/2025 00:19:44
01/12/2025 00:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
01/12/2025 00:19:44
01/12/2025 00:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفنزويلية: ستبقى القوات المسلحة الوطنية في حالة تأهب وتعبئة في مواجهة هذا الاستفزاز الخطر للغاية
Lebanon 24
الخارجية الفنزويلية: ستبقى القوات المسلحة الوطنية في حالة تأهب وتعبئة في مواجهة هذا الاستفزاز الخطر للغاية
01/12/2025 00:19:44
01/12/2025 00:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
القائد العسكري
قيادة الشمال
الإسرائيلي
رافي ميلو
يوم الأحد
إسرائيل
الجولان
بيت جن
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام: البابا مطّلع على أزمات لبنان ويسأل عن مسار المعالجات
Lebanon 24
سلام: البابا مطّلع على أزمات لبنان ويسأل عن مسار المعالجات
16:08 | 2025-11-30
30/11/2025 04:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام
Lebanon 24
بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام
15:12 | 2025-11-30
30/11/2025 03:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم إجراءات السير في عنايا غداً
Lebanon 24
إليكم إجراءات السير في عنايا غداً
15:08 | 2025-11-30
30/11/2025 03:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: عسى ان تكون زيارة البابا مساهمة في تذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه وازدهاره
Lebanon 24
سلام: عسى ان تكون زيارة البابا مساهمة في تذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه وازدهاره
15:07 | 2025-11-30
30/11/2025 03:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل انطلاقها إلى لبنان.. خلل يُصيب "الطائرة البابوية"
Lebanon 24
قبيل انطلاقها إلى لبنان.. خلل يُصيب "الطائرة البابوية"
01:27 | 2025-11-30
30/11/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:08 | 2025-11-30
سلام: البابا مطّلع على أزمات لبنان ويسأل عن مسار المعالجات
15:12 | 2025-11-30
بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام
15:08 | 2025-11-30
إليكم إجراءات السير في عنايا غداً
15:07 | 2025-11-30
سلام: عسى ان تكون زيارة البابا مساهمة في تذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه وازدهاره
15:00 | 2025-11-30
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
15:00 | 2025-11-30
"تاتش" تبعث برسالة ترحيب على شاشات الهواتف: Welcome Pope Leo
فيديو
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 00:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 00:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
01/12/2025 00:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24