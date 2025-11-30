Advertisement

لبنان

تأهب على جبهتي سوريا ولبنان.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
30-11-2025 | 14:51
أعلن قائد قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي، في منطقة مرتفعات الجولان والحدود مع لبنان اللواء رافي ميلو، اليوم الأحد، أن الجيش في حالة تأهب على جبهتي لبنان وسوريا.
وأضاف أن الجيش سيكون الأول في الكشف، والرد، والدفاع، موضحاً أن قوات الاحتياط في المنطقة أكملت المهمة بنجاح، وأوقفت المشتبه بهم ودخلت في اشتباك تحت النار، بحسب قوله.

جاء هذا بعدما وصل ميلو خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى منطقة حدود مرتفعات الجولان لتمرين عسكري أُجري على الحدود مع لبنان.

إضافة إلى ذلك، أجرى القائد العسكري تقييماً للوضع في مرتفعات الجولان مع القادة في الميدان.

وشدد على أن القوات في حالة تأهب عالية، في الدفاع والاستعداد لتطورات في ساحات سوريا ولبنان، لافتاً إلى أن النشاط في منطقة بيت جن للواء 55 يؤكد أهمية النشاط الاستباقي لإحباط الإرهاب في منطقة الأمن، وقيمة الدفاع الأمامي، وفق زعمه.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24