لبنان

سلام: عسى ان تكون زيارة البابا مساهمة في تذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه وازدهاره

Lebanon 24
30-11-2025 | 15:07
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على موقع اكس: "كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يرحبون بقداسة البابا لاون الرابع عشر. فان كانت زيارته للبنان كنسية اولا، لكنها ايضا زيارة تضامن مع معاناة شعبه لا سيما شبابه وتطلعاته وحقه في السلام. في لقائي معه أطلعته على جهود الحكومة لإنقاذ لبنان من محنته وعلى ضرورة تكثيف الجهود لتأمين استقراره وتوفير الأمن لكل أبناءه. ولمست حرصه على وحدة لبنان وتشديده على معناه وعلى تحقيق السلام الذي وضعه شعارا لزيارته. 
عسى ان يكون لهذه الزيارة اثرا طيبا  في قلوب اللبنانيين وعقولهم وان تكون مساهمة في تذكير العالم  بضرورة استعادة لبنان سلامه وازدهاره."
 
