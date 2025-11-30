إليكم إجراءات السير في عنايا غداً

أعلن رئيس بلديّة عنّايا مارك عبّود، أن الطريق داخل عنّايا ستكون مقطوعة غداً ابتداءً من الساعة الخامسة صباحاً وأوتوستراد - عنايا من الساعة 8:30 ومسار البابا سيكون على اليسار.

