لبنان

إليكم إجراءات السير في عنايا غداً

Lebanon 24
30-11-2025 | 15:08
أعلن رئيس بلديّة عنّايا مارك عبّود، أن الطريق داخل عنّايا ستكون مقطوعة غداً ابتداءً من الساعة الخامسة صباحاً وأوتوستراد جبيل - عنايا من الساعة 8:30 ومسار البابا سيكون على اليسار.
