بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام

Advertisement

فور انتهائه من لقاء السلطات الرسمية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في ، زار البابا بعيداً عن الاعلام دير راهبات الكرمليات "ثيوتوكوس" في .ولدى وصوله إلى الدير، ووفقًا لما أعلنته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، صافح الأب الأقدس كل راهبة على حدة واستمع إلى ترحيب رئيستي الجماعتين الرهبانيّتين. في كلماته الوجيزة، ذكّر قداسته بأهمية هذه المواقف الثلاثة التي تُشكل أساس الحياة الكرملية – التواضع، الصلاة، والتضحية – وشجّع الراهبات على الثبات في شهادتهن الصامتة التي تُعد سندًا روحيًا للكنيسة.واختُتم اللقاء بصلاة الأبانا، ثم بالبركة الرسولية التي منحها الأب الأقدس لجميع الحاضرات. وقد اتسمت الزيارة، التي استمرت حوالي نصف ساعة، بالبساطة وغلب عليها جو من الخشوع والسكينة.