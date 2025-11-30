18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام
Lebanon 24
30-11-2025
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
فور انتهائه من لقاء السلطات الرسمية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في
القصر الرئاسي
، زار البابا
لاوون
الرابع عشر
بعيداً عن الاعلام دير راهبات الكرمليات "ثيوتوكوس" في
حريصا
.
Advertisement
ولدى وصوله إلى الدير، ووفقًا لما أعلنته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، صافح الأب الأقدس كل راهبة على حدة واستمع إلى ترحيب رئيستي الجماعتين الرهبانيّتين. في كلماته الوجيزة، ذكّر قداسته بأهمية هذه المواقف الثلاثة التي تُشكل أساس الحياة الكرملية – التواضع، الصلاة، والتضحية – وشجّع الراهبات على الثبات في شهادتهن الصامتة التي تُعد سندًا روحيًا للكنيسة.
واختُتم اللقاء بصلاة الأبانا، ثم بالبركة الرسولية التي منحها الأب الأقدس لجميع الحاضرات. وقد اتسمت الزيارة، التي استمرت حوالي نصف ساعة، بالبساطة وغلب عليها جو من الخشوع والسكينة.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: ماذا قدّم أحفاد الرئيس عون للبابا لاوون الرابع عشر؟
Lebanon 24
بالفيديو: ماذا قدّم أحفاد الرئيس عون للبابا لاوون الرابع عشر؟
01/12/2025 00:20:08
01/12/2025 00:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
استقبال شعبي للبابا لاوون الرابع عشر في الضاحية الجنوبية (فيديو)
Lebanon 24
استقبال شعبي للبابا لاوون الرابع عشر في الضاحية الجنوبية (فيديو)
01/12/2025 00:20:08
01/12/2025 00:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء مراسم الاستقبال الرسمي للبابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
بدء مراسم الاستقبال الرسمي للبابا لاوون الرابع عشر
01/12/2025 00:20:08
01/12/2025 00:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس تاريخي للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
قداس تاريخي للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01/12/2025 00:20:08
01/12/2025 00:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
صور
المجتمع المدني
القصر الرئاسي
الرابع عشر
دبلوماسي
بات على
الكرمل
الصحاف
كنيسة
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام: البابا مطّلع على أزمات لبنان ويسأل عن مسار المعالجات
Lebanon 24
سلام: البابا مطّلع على أزمات لبنان ويسأل عن مسار المعالجات
16:08 | 2025-11-30
30/11/2025 04:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم إجراءات السير في عنايا غداً
Lebanon 24
إليكم إجراءات السير في عنايا غداً
15:08 | 2025-11-30
30/11/2025 03:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: عسى ان تكون زيارة البابا مساهمة في تذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه وازدهاره
Lebanon 24
سلام: عسى ان تكون زيارة البابا مساهمة في تذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه وازدهاره
15:07 | 2025-11-30
30/11/2025 03:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"تاتش" تبعث برسالة ترحيب على شاشات الهواتف: Welcome Pope Leo
Lebanon 24
"تاتش" تبعث برسالة ترحيب على شاشات الهواتف: Welcome Pope Leo
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل انطلاقها إلى لبنان.. خلل يُصيب "الطائرة البابوية"
Lebanon 24
قبيل انطلاقها إلى لبنان.. خلل يُصيب "الطائرة البابوية"
01:27 | 2025-11-30
30/11/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:08 | 2025-11-30
سلام: البابا مطّلع على أزمات لبنان ويسأل عن مسار المعالجات
15:08 | 2025-11-30
إليكم إجراءات السير في عنايا غداً
15:07 | 2025-11-30
سلام: عسى ان تكون زيارة البابا مساهمة في تذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه وازدهاره
15:00 | 2025-11-30
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
15:00 | 2025-11-30
"تاتش" تبعث برسالة ترحيب على شاشات الهواتف: Welcome Pope Leo
15:00 | 2025-11-30
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
فيديو
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 00:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 00:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
01/12/2025 00:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24