لبنان

بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام

Lebanon 24
30-11-2025 | 15:12
فور انتهائه من لقاء السلطات الرسمية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في القصر الرئاسي، زار البابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام دير راهبات الكرمليات "ثيوتوكوس" في حريصا.
ولدى وصوله إلى الدير، ووفقًا لما أعلنته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، صافح الأب الأقدس كل راهبة على حدة واستمع إلى ترحيب رئيستي الجماعتين الرهبانيّتين. في كلماته الوجيزة، ذكّر قداسته بأهمية هذه المواقف الثلاثة التي تُشكل أساس الحياة الكرملية – التواضع، الصلاة، والتضحية – وشجّع الراهبات على الثبات في شهادتهن الصامتة التي تُعد سندًا روحيًا للكنيسة.
واختُتم اللقاء بصلاة الأبانا، ثم بالبركة الرسولية التي منحها الأب الأقدس لجميع الحاضرات. وقد اتسمت الزيارة، التي استمرت حوالي نصف ساعة، بالبساطة وغلب عليها جو من الخشوع والسكينة.
 
