سلام: البابا مطّلع على أزمات لبنان ويسأل عن مسار المعالجات

قال رئيس الحكومة ، "إن زيارة البابا تبرز وتعطيه قيمة كبيرة والرسالة الأهم هي صناعة السلام".وأشار سلا الى "أن البابا مطّلع على مشاكل لبنان والأزمات الاقتصادية ويسأل عن ما إذا كانت الملفات في طريق المعالجة".وأفاد "بأن الأيام الصعبة بدأت قبل زيارة البابا ونشهد تصعيدًا إسرائيليًا والمصريون لم ينقلوا النداء الأخير كما يُشاع".وأكد سلام "أن المطلوب أن ينتهي الجيش من احتواء السلاح في جنوب مع نهاية السنة والاحتواء يعني عدم نقل السلاح إلى بقية المناطق ".ورأى "أن سحب السلاح في المناطق وضمن الحسابات الجغرافية يعتمد على مراحل في خطة الجيش".وقال "إن من الضروري طلب دعم الدول لاستكمال خطة الجيش ومسألة إلغاء زيارة إلى قيد المعالجة".أضاف أن " كان قد التزم باعلان وقف الاعمال العدائية ونوابه وافقوا على البيان الوزاري وبالتالي عليه الالتزام بحصر السلاح في جميع المناطق اللبنانية".وأكد "أن المطلوب ان ينتهي الجيش من حصر السلاح جنوب الليطاني وينتقل بعدها الى المنطقة بين الليطاني والاولي". (الجديد)