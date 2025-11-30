19
لبنان
سلام: البابا مطّلع على أزمات لبنان ويسأل عن مسار المعالجات
Lebanon 24
30-11-2025
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الحكومة
نواف سلام
، "إن زيارة البابا تبرز
لبنان
وتعطيه قيمة كبيرة والرسالة الأهم هي صناعة السلام".
Advertisement
وأشار سلا الى "أن البابا مطّلع على مشاكل لبنان والأزمات الاقتصادية ويسأل عن ما إذا كانت الملفات في طريق المعالجة".
وأفاد "بأن الأيام الصعبة بدأت قبل زيارة البابا ونشهد تصعيدًا إسرائيليًا والمصريون لم ينقلوا النداء الأخير كما يُشاع".
وأكد سلام "أن المطلوب أن ينتهي الجيش من احتواء السلاح في جنوب
الليطاني
مع نهاية السنة والاحتواء يعني عدم نقل السلاح إلى بقية المناطق
اللبنانية
".
ورأى "أن سحب السلاح في المناطق وضمن الحسابات الجغرافية يعتمد على مراحل في خطة الجيش".
وقال "إن من الضروري طلب دعم الدول لاستكمال خطة الجيش ومسألة إلغاء زيارة
رودولف هيكل
إلى
واشنطن
قيد المعالجة".
أضاف أن "
حزب الله
كان قد التزم باعلان وقف الاعمال العدائية ونوابه وافقوا على البيان الوزاري وبالتالي عليه الالتزام بحصر السلاح في جميع المناطق اللبنانية".
وأكد "أن المطلوب ان ينتهي الجيش من حصر السلاح جنوب الليطاني وينتقل بعدها الى المنطقة بين الليطاني والاولي". (الجديد)
