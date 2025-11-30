Advertisement

لبنان

سلام: البابا مطّلع على أزمات لبنان ويسأل عن مسار المعالجات

Lebanon 24
30-11-2025 | 16:08
A-
A+

Doc-P-1449083-639001410105581565.jpg
Doc-P-1449083-639001410105581565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الحكومة نواف سلام، "إن زيارة البابا تبرز لبنان وتعطيه قيمة كبيرة والرسالة الأهم هي صناعة السلام".
Advertisement
وأشار سلا الى "أن البابا مطّلع على مشاكل لبنان والأزمات الاقتصادية ويسأل عن ما إذا كانت الملفات في طريق المعالجة".
وأفاد "بأن الأيام الصعبة بدأت قبل زيارة البابا ونشهد تصعيدًا إسرائيليًا والمصريون لم ينقلوا النداء الأخير كما يُشاع".
وأكد سلام "أن المطلوب أن ينتهي الجيش من احتواء السلاح في جنوب الليطاني مع نهاية السنة والاحتواء يعني عدم نقل السلاح إلى بقية المناطق اللبنانية".
ورأى "أن سحب السلاح في المناطق وضمن الحسابات الجغرافية يعتمد على مراحل في خطة الجيش".
وقال "إن من الضروري طلب دعم الدول لاستكمال خطة الجيش ومسألة إلغاء زيارة رودولف هيكل إلى واشنطن قيد المعالجة".
أضاف أن "حزب الله كان قد التزم باعلان وقف الاعمال العدائية ونوابه وافقوا على البيان الوزاري وبالتالي عليه الالتزام بحصر السلاح في جميع المناطق اللبنانية".
وأكد "أن المطلوب ان ينتهي الجيش من حصر السلاح جنوب الليطاني وينتقل بعدها الى المنطقة بين الليطاني والاولي". (الجديد)
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
lebanon 24
01/12/2025 03:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
منتويا عن زيارة سلام إلى الفاتيكان: لقاء إيجابي وتطلع للسلام في لبنان والمنطقة
lebanon 24
01/12/2025 03:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
شادي فيّاض عن زيارة البابا: رسالة سلام وصورة مشرقة عن لبنان
lebanon 24
01/12/2025 03:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البابويّ أعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان: رسالة سلام
lebanon 24
01/12/2025 03:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رودولف هيكل

نواف سلام

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

لبنان وا

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:36 | 2025-11-30
15:12 | 2025-11-30
15:08 | 2025-11-30
15:07 | 2025-11-30
15:00 | 2025-11-30
15:00 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24