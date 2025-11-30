Advertisement

لبنان

إنهيار جزء من سقف منزل في مخيّم شاتيلا

Lebanon 24
30-11-2025 | 17:36
A-
A+
Doc-P-1449101-639001464990292657.jpeg
Doc-P-1449101-639001464990292657.jpeg photos 0
إنهار جزء من سقف منزل في شارع أريحا في مخيّم شاتيلا وقد أُصيب على أثره صاحب المنزل.
وقد تم إخلاء المنزل تحسّباً لأيّ حادث مأساوي.
