لبنان

تقرير الجيش امام مجلس الوزراء الخميس ولا تمديد اضافيا جنوب الليطاني

30-11-2025 | 22:12
يعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري، للبحث في جدول اعمال من 20 بنداً ابرزها البند الاول المتعلق ب «عرض قيادة الجيش التقرير الشهري (الثالث) حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ والقرارات ذات الصلة». 
وكتبت" الانباء الكويتية": فيما يعرض الجيش الخميس المقبل تقريره الثالث والأخير امام مجلس الوزراء الذي ينعقد في القصر الجمهوري، فإنه يؤكد إنجاز المهمة جنوب الليطاني، باستثناء المناطق التي لا تزال تحتلها اسرائيل في البلدات الحدودية. ولن يحتاج الجيش إلى تمديد إضافي عن الأشهر الثلاثة التي نفذ المهمة خلالها، وهو يقوم بفرض الأمن والاستقرار في منطقة انتشاره بشكل طبيعي.
وقالت مصادر مطلعة إنه فيما تم انجاز المهمة جنوب الليطاني، فإن موضوع السلاح شمال الليطاني قد يشهد صعوبة بجمعه وحصره خلال مهلة شهر حتى نهاية السنة الحالية. ويؤكد التوجه اللبناني الرسمي على ان احتواء هذا السلاح من خلال منع حركته ومواجهة انتشاره وتعطيل مهمته، قد يفي بالغرض في المرحلة الحالية.
وفي البنود المدرجة على جدول اعمال جلسة الخميس إتفاقيات، مشاريع قوانين ومشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية، وتعيينات (طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على إجراء مباراة للتعاقد مع 15 صيدلياً مفتشاً و5 صيادلة عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استخدام إجراء لدى المؤسسة العامة للإسكان).  وشؤون وظيفية: متابعة عرض وزيرة التربية والتعليم العالي موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية. عرض وزارة العدل المشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الإستعادة أو المستعادة المنشأ والمنظم بموجب الفصل الثالث من قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد رقم ٢١٤ تاريخ ٢٠٢١/٤/٨.  وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تسديد فواتير الإدارات والمؤسسات العامة المستحقاتها لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيار الكهربائي بالعملة الطازجة .(Freshاضافة الى طلبات وزارات لزوم عملها، و المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية. 
