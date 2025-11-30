Advertisement

لبنان

اولويات لبنانية في لقاءات الرؤساء مع البابا: إنهاء الهجمات وتحقيق الهدنة والسلام

Lebanon 24
30-11-2025 | 22:20
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": في التدابير التنظيميّة التي انتهجتها اللجنة المنظمة لزيارة البابا لاوون، تقرّر أن تحصل اللقاءات الرئاسية مع البابا في القصر الجمهوريّ في بعبدا لعقد اجتماعات خاصّة مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.
وبحسب معطيات لـ"النهار" من أكثر من مصدر رسميّ، إنّ الأولوية من المشاورات مع البابا لاوون الرابع عشر هادفة إلى بحث طلب وقف الهجمات الإسرائيلية على أراضٍ لبنانيّة وإعادة منطق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، في اعتبار أنّ إنهاء الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمس يعتبر الملفّ الأكثر أهمية الذي تبحث الدولة اللبنانية في كلّ مكوّناتها عن أساليب ممكنة للتوصّل إليه. وإذ يبقى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط الهدف الأكثر شموخاً وسموّاً الذي تتحلّق المساعي الدولية والفاتيكانية حوله، فإنّ الموقف اللبنانيّ الوطيد الحاضر في زيارة البابا لاوون إلى لبنان لا يغفل مثابرة اللبنانيين من أجل إحراز السلام، على أن يحصل وفق مبادئ مبادرة السلام العربية مع اشتراط إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. هكذا، وضع كلّ من الرؤساء أولوية البحث في ملفات لبنانية، منها أهمية إنهاء الهجمات وتحقيق الهدنة والسلام، على جدول تحضيراتهم للمشاورات مع البابا لاوون.
 
وثمة من يعوّل على قدرة الكنيسة الكاثوليكية التأثيرية لإحراز تقدّم في ما تطمح إليه الدولة اللبنانية من ملفات مع ترحيب في الزيارة التي وحّدت اللبنانيين مع أهمية تدعيم الوحدة بينهم وحماية قيم لبنان الرسالة والعيش الواحد بين المواطنين، في اعتبار أنّ الحضور الفاتيكانيّ المعنوي والروحي من الأهم على مستوى العالم، من دون إغفال أنّ اللبنانيين يستطيعون أن يساعدوا البابا لاوون الرابع عشر في مهمته لمساعدة وطنهم في الملفات الأكثر أهمية بما فيها إعادة توطيد الاستقرار والهدنة وتحقيق السلام في المنطقة
 
