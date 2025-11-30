Advertisement

لبنان

تفسيرات متناقضة ومتضاربة لقرار وقف النار وتلّ أبيب تتخطّى "الميكانيزم"

Lebanon 24
30-11-2025 | 22:58
A-
A+
Doc-P-1449122-639001658766673385.jpeg
Doc-P-1449122-639001658766673385.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت "الشرق الاوسط": يتداخل الملف الأمني مع خلاف آخر لا يقل تعقيداً، هو الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي ما زالت تحتلها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني. وتصرّ تل أبيب على الاحتفاظ بـ5 نقاط حدودية استراتيجية، فيما لم يكتمل انتشار الجيش اللبناني كما تتوقع إسرائيل والجهات الدولية؛ مما أبقى على تداخل الأدوار بين الدولة و«حزب الله» في الجنوب.
Advertisement
أما العقدة الأعلى حساسية، فتتمثل في بند نزع سلاح «حزب الله» بدءاً من جنوب الليطاني، فـ«الحزب»، الذي يتماشى مع الضغوط ويظهر تعاوناً في تنفيذ القرار «1701» جنوب الليطاني فقط، يرفض بالمطلق البحث في تسليم سلاحه في شمال الليطاني أو الانسحاب من مواقعه العسكرية بالمنطقة، متذرعاً بالتهديدات الإسرائيلية التي تجعل من سلاحه «ضرورة دفاعية»... فيما ترى إسرائيلُ وجهاتٌ دولية أن استمرار السلاح «ينسف جوهر أي تهدئة ويمنع تثبيت الاستقرار».
وأكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن رفض إسرائيل الانسحاب من النقاط الـ5 «يعرقل انتشار الجيش كاملاً جنوب الليطاني»، مشيراً إلى أن استمرار الغارات الإسرائيلية «يشكل انتهاكاً واضحاً لوقف النار، ويعطي الحزب مبرراً للتمسّك بسلاحه». وكشف عن أن «(الحزب) يرفض تسليم خرائط مخازنه ومواقعه العسكرية (جنوب الليطاني)؛ مما يؤخر إنجاز انتشار الجيش في هذه المنطقة، لكنه (الحزب) يسلّم النقاط عند وصول الجيش إليها، فيما تواصل إسرائيل استهداف مواقع جنوب الليطاني وشماله من دون إبلاغ آلية (الميكانيزم) بالإحداثيات».
يتبادل الطرفان اللبناني والإسرائيلي الاتهامات بخرق قرار وقف النار، ودخلت الأمم المتحدة على الخطّ؛ إذ تحدثت عن 7500 خرق إسرائيلي منذ دخول قرار وقف النار حيّز التنفيذ، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 325 لبنانياً منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بعمليات إسرائيلية، فيما تتهم إسرائيل لبنان بالالتفاف على الاتفاق وعجز الدولة عن نزع سلاح «حزب الله» وغيره من التنظيمات.
 
مواضيع ذات صلة
نقاط الخلاف الفرنسي - الأميركي حول عمل "الميكانيزم" وتطبيق وقف النار
lebanon 24
01/12/2025 09:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
" حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
lebanon 24
01/12/2025 09:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يطالب "الميكانيزم" بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها..وكليرفيلد يتعهّد "باداء مختلف"
lebanon 24
01/12/2025 09:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: "الميكانيزم" تحوّلت إلى ضابطة عدلية لدى إسرائيل
lebanon 24
01/12/2025 09:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الشرق الأوسط

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:34 | 2025-12-01
00:47 | 2025-12-01
02:33 | 2025-12-01
02:30 | 2025-12-01
02:22 | 2025-12-01
02:15 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24