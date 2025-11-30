في يومه الثاني في بيروت.. اليكم جدول نشاطات البابا لاوون الرابع عشر

Advertisement

يستهل البابا لاوون الرابع عشر يومه الثاني في ، عند الساعة العاشرة الا ربعا صباحا بزيارة وصلاة عند ضريح مار شربل في دير مار مارون عنايا، لينتقل بعدها في الحادية عشرة والثلث من قبل الظهر الى حريصا حيث سيجتمع مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الرعويات في مزار سيدة لبنان حريصا على ان يلقي كلمة امامهم.وعند الثانية عشرة والنصف بعقد لقاء خاص للبابا لاوون مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية حريصا، على ان يتبعه عند الرابعة الظهر لقاء وحوار مسكوني وحواري بين الأديان في ساحة في حيث سيكون للبابا لاوون كلمة امام الحاضرين.ويختتم البابا جدول أعمال اليوم الثاني عند الساعة السادسة الا ربعاً بلقاء مع الشباب في ساحة الصرح البطريركي – بكركي حيث ستكون له كلمة ايضاً.وعليه، أعلنت لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السير ليوم الإثنين لمواكبة لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، حيث سيتمّ قطع الطرقات والتقاطعات والمفارق على طول خطّ برنامج الزيارة في اليوم الثاني، قبيل مرور الموكب البابوي على أن يتمّ فتحها بعد مروره، وذلك على المسالك الآتية:أ- من السفارة البابوية – حاريصا إلى دير مار مارون عنايا (9.05 إلى الساعة 9.45)ومن دير مار مارون عنايا إلى بازيليك سيّدة حاريصا (10.30 إلى الساعة 11.15)ومن بازيليك سيّدة حاريصا إلى السفارة البابوية حاريصا (10.30 إلى الساعة 11.15)المسلك ذهابًا وإيابًا: مفرق وطريق حاريصا – جسر فؤاد شهاب – أوتوستراد جونيه – مفرق جبيل – طريق عنايا.ب- من السفارة البابوية – حاريصا إلى ساحة الشهداء (15.30 إلى الساعة 16.00)ومن ساحة الشهداء إلى الصرح البطريركي (17.00 إلى الساعة 17.30)ومن الصرح البطريركي إلى السفارة البابوية – حاريصا (18.45 إلى الساعة 18.50)المسلك ذهابًا وإيابًا: مفرق وطريق حاريصا – جسر فؤاد شهاب – أوتوستراد جونيه – نفق نهر الكلب – ضبيه (جسر لو رويال) – نهر الموت – – الكرنتينا – أوتوستراد المرفأ – شارع ويغان – بيت – مبنى النهار – ساحة الشهداء- حدّاد – بيت الكتائب باتّجاه الدورة.ثانيًا: على المواطنين ركن سياراتهم في المواقف المعتمدة في محيط دير مار مارون عنايا الى اقصى يمين الطريق منعاً للازدحام والتسبب بإغلاق الطريقثالثًا: سيتمّ عزل مكان اللقاء في ساحة الشهداء، اعتبارًا من الساعة 10.30 على: تقاطع جريدة النهار باتّجاه جامع الأمين – شارع وشارع غورو – شارع الأمير بشير وشارع غورو – تقاطع جامع الأمين.على أن يبقى الطريق سالكًا من جريدة النهار نحو بلدية بيروت ورياض الصلح باتّجاه تقاطع جامع الأمين، حتّى الساعة 15.30.رابعًا: اعتبارًا من الساعة 15:30 سيتمّ قطع السير في الأماكن التالية: بعد بيت الكتائب بإتجاه وسط بيروت وتحويله بإتجاه جورج حداد – عند البنك العربي وتحويله باتّجاه سليم سلام قرب السراي – من سليم سلام باتّجاه وسط بيروت عند الاسكوا وتحويله يمينًا إلى برج الغزال، ويسارًا إلى برج المرّ والحمراء – من الباشورة باتّجاه وسط بيروت وتحويله باتّجاه برج الغزال – من برج الغزال يمينًا إلى ساحة الشهداء – من بشارة الخوري باتّجاه نزلة صهيون وتحويله نحو برج الغزال وباتّجاه ساحة الشهداء – عند فتحة الموارد قرب ساحة الشهداء بين شارعي دمشق وبشارة الخوري –جريدة النهار باتّجاه بلدية بيروت – ساحة الصلح حتّى تقاطع جامع الأمين.خامساً: سيتمّ إزالة السيّارات المتوقّفة على المسالك المعتمدة حتّى الساعة 23.00 من تاريخ 30-11-2025، ومنع توقّف السيّارات على جانبي هذه المسالك".