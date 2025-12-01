Advertisement

لبنان

تقرير الجيش امام مجلس الوزراء الخميس والبابا يدعو اللبنانيين الى التحلي بشجاعة البقاء في بلدهم

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
01-12-2025 | 01:00
Doc-P-1449164-639001730606612157.webp
حضّ البابا لاوون الرابع عشر اللبنانيين، على المضي بطريق السلام، مستهلاً زيارته إلى لبنان بعبارة "طوبى لفاعلي السلام". ودعا اللبنانيين إلى التحلي بـ"شجاعة" البقاء في بلدهم، الغارق في أزماته الاقتصادية والسياسية التي ضاعفت هجرة الشباب، مشدداً على أهمية "المصالحة" من أجل مستقبل مشترك، ومؤكداً أن فاعلي السلام "يجرأون على البقاء، حتى عندما يكلّفهم ذلك بعض التضحية".
كما اطلق "نداء السلام" الذي تكررت كلمته 28 مرة في خطابه الأول من القصر الجمهوري في بعبدا
‎أما الرئيس عون، وفي كلمته التي رحب بها بزيارة البابا، فقال: "في أرضنا اليوم، وأرض منطقتنا، الكثير من القهر، والكثير من المتألمين"، مضيفًا أن لبنان بلد "حيث يعيش مسيحيون ومسلمون، مختلفين، لكن متساوين".
‎وأضاف: "نحن نجزم اليوم، بأن بقاء هذا اللبنان، الحاضر كله الآن من حولكم، هو شرط لقيام السلام والأمل والمصالحة بين أبناء ابراهيم كافة". 
‎وخاطب الرئيس عون البابا قائلا: "صاحب القداسة، أبلغوا العالم عنا، بأننا لن نموت ولن نرحل ولن نيأس ولن نستسلم... أبلغوا العالم عنا، بأننا باقون مساحة اللقاء الوحيدة، في كل منطقتنا، وأكاد أقول في العالم كله حيث يمكن لهذا الجمع أن يلتقي حول خليفة بطرس. ممثلين متفقين لكل أبناء ابراهيم، بكل معتقداتهم ومقدساتهم ومشتركاتهم ... فما يجمعه لبنان، لا يسعه أي مكان في الأرض. وما يوحده لبنان لا يفرقه أحد. وبهذه المعادلة يعيش لبنان في سلام مع منطقته، وفي سلام منطقته مع العالم".
‎وحظي البابا باستقبال رسمي في مطار بيروت، شارك فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
في المقابل، يسجل ترقّب لبدء المرحلة الثانية من الخطة التي أقرّتها الحكومة، لحصر السلاح بيد الدولة التي تشمل المنطقة بين نهري الليطاني والأوّلي، بعد انتهاء المهلة المخصّصة لإنجاز المرحلة الأولى، مع نهاية العام الجاري. 
مصادر مواكبة تنظر إلى تطبيق المراحل الأربع المتبقّية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، بعين الحذر بسبب الضغط الذي تقوم بها إسرائيل وأميركا لتنفيذها بشكل صدامي.
ومن المقرر ان يكون هذا الملف على جدول اعمال  مجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري، من خلال البند الاول المتعلق بـ "عرض قيادة الجيش التقرير الشهري (الثالث) حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ والقرارات ذات الصلة".


المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

الرئيس عون

قائد الجيش

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

