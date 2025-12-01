Advertisement

لبنان

الحواط: نأمل أن تكون زيارة البابا رسالة لترسيخ وجود اللبنانيّين في أرضهم

Lebanon 24
01-12-2025 | 01:06
أعرب النائب زياد الحواط عن أمله بأن تكون زيارة البابا رسالة لترسيخ وجود اللبنانيّين في أرضهم، قائلاً إن "لا الشرق ولا الغرب بيحمونا".
وفي حديث للـMTV أشار الحواط إلى أن اللبنانيين سعداء بزيارة البابا التاريخيّة وهو أكّد بالأمس أنّ لبنان لا يموت وهذه علامة إيمان.
