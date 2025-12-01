الحواط: نأمل أن تكون زيارة البابا رسالة لترسيخ وجود اللبنانيّين في أرضهم

أعرب النائب زياد عن أمله بأن تكون زيارة البابا رسالة لترسيخ وجود اللبنانيّين في أرضهم، قائلاً إن "لا الشرق ولا الغرب بيحمونا".

وفي حديث للـMTV أشار الحواط إلى أن اللبنانيين سعداء بزيارة البابا التاريخيّة وهو أكّد بالأمس أنّ لا يموت وهذه علامة إيمان.