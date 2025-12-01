صاروخ "ذكي" يثير بلبلة في عهدة الجيش

Advertisement

قال مصدرٌ أمني بارز إن الجيش ضرب، عبر فريق الهندسة، طوقًا حول مكان سقوط الصاروخ الذي لم ينفجر في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الغارة التي استهدفت رئيس أركان طبطبائي، وقام بمعالجة الوضع ونقل الصاروخ إلى مخازن الجيش.وأشار المصدر إلى أن الصاروخ سيبقى في حوزة الجيش ، والمعنيّ الوحيد به، لا أي جهة أخرى، داخلية كانت أم أجنبية، وأن مصيره في نهاية المطاف هو التفجير في الأماكن المخصّصة لهذا الغرض، على غرار الذخائر المصادَرة وغير المنفجرة.وكان الاعلام الاسرائيلي زعم أن الأميركية وجّهت طلباً عاجلاً إلى لضمان حيازة صاروخ "ذكي" متطور، ألقته في وقت سابق على ضاحية الجنوبية دون أن ينفجر، وذلك خشية تسريب أسرار تصنيعه إلى أو .