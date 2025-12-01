Advertisement

لبنان

صاروخ "ذكي" يثير بلبلة في عهدة الجيش

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-12-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1449176-639001742926222256.webp
Doc-P-1449176-639001742926222256.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدرٌ أمني بارز إن الجيش ضرب، عبر فريق الهندسة، طوقًا حول مكان سقوط الصاروخ الإسرائيلي الذي لم ينفجر في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الغارة التي استهدفت رئيس أركان حزب الله هيثم علي طبطبائي، وقام بمعالجة الوضع ونقل الصاروخ إلى مخازن الجيش.
Advertisement
وأشار المصدر إلى أن الصاروخ سيبقى في حوزة الجيش ، والمعنيّ الوحيد به، لا أي جهة أخرى، داخلية كانت أم أجنبية، وأن مصيره  في نهاية المطاف هو التفجير في الأماكن المخصّصة لهذا الغرض، على غرار الذخائر المصادَرة وغير المنفجرة.
وكان الاعلام الاسرائيلي زعم أن الولايات المتحدة الأميركية وجّهت طلباً عاجلاً إلى الحكومة اللبنانية لضمان حيازة صاروخ "ذكي" متطور، ألقته إسرائيل في وقت سابق على ضاحية بيروت الجنوبية دون أن ينفجر، وذلك خشية تسريب أسرار تصنيعه إلى روسيا أو الصين.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"فاتورة معجنات" تُثير بلبلة.. إليكم السبب
lebanon 24
01/12/2025 09:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن إنهاء "الحرب الثامنة" في عهده
lebanon 24
01/12/2025 09:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلبلة" في أوساط "حزب الله".. تحقيقات وتساؤلات
lebanon 24
01/12/2025 09:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بلبلة في مكتب نتنياهو.. والسبب "ظرف مشبوه"!
lebanon 24
01/12/2025 09:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحكومة اللبنانية

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

هيثم علي

إسرائيل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:34 | 2025-12-01
00:47 | 2025-12-01
02:33 | 2025-12-01
02:30 | 2025-12-01
02:22 | 2025-12-01
02:15 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24