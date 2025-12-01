20
لبنان
صاروخ "ذكي" يثير بلبلة في عهدة الجيش
قال مصدرٌ أمني بارز إن الجيش ضرب، عبر فريق الهندسة، طوقًا حول مكان سقوط الصاروخ
الإسرائيلي
الذي لم ينفجر في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الغارة التي استهدفت رئيس أركان
حزب الله
هيثم علي
طبطبائي، وقام بمعالجة الوضع ونقل الصاروخ إلى مخازن الجيش.
وأشار المصدر إلى أن الصاروخ سيبقى في حوزة الجيش ، والمعنيّ الوحيد به، لا أي جهة أخرى، داخلية كانت أم أجنبية، وأن مصيره في نهاية المطاف هو التفجير في الأماكن المخصّصة لهذا الغرض، على غرار الذخائر المصادَرة وغير المنفجرة.
وكان الاعلام الاسرائيلي زعم أن
الولايات المتحدة
الأميركية وجّهت طلباً عاجلاً إلى
الحكومة اللبنانية
لضمان حيازة صاروخ "ذكي" متطور، ألقته
إسرائيل
في وقت سابق على ضاحية
بيروت
الجنوبية دون أن ينفجر، وذلك خشية تسريب أسرار تصنيعه إلى
روسيا
أو
الصين
.
المصدر:
لبنان 24
