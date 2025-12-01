تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)

20
لبنان
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
01-12-2025
01:34
في محطته الاولى في يومه الثاني في
لبنان
، يزور
البابا لاوون الرابع عشر
دير مار مارون عنايا
وضريح
القديس شربل
.
تابعوا وقائع هذا اليوم مباشرة.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر: سعيد جداً لزيارة لبنان
البابا لاوون الرابع عشر: سعيد جداً لزيارة لبنان
نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان
نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان
مطلق النار على البابا يوحنا بولس الثاني يسعى للقاء خلفه لاوون الرابع عشر
مطلق النار على البابا يوحنا بولس الثاني يسعى للقاء خلفه لاوون الرابع عشر
إليكم برنامج الزيارة الرسمية والرعوية التي يقوم بها البابا لاوون الرابع عشر في لبنان
إليكم برنامج الزيارة الرسمية والرعوية التي يقوم بها البابا لاوون الرابع عشر في لبنان
البابا لاوون الرابع عشر
دير مار مارون عنايا
مار مارون عنايا
دير مار مارون
مارون عنايا
القديس شربل
الرابع عشر
مار مارون
الحشود كبيرة.. عنايا تترقب وصول البابا لاوون (صور وفيديو)
الحشود كبيرة.. عنايا تترقب وصول البابا لاوون (صور وفيديو)
00:47 | 2025-12-01
شاهدوا لحظة انطلاق موكب البابا من السفارة البابوية في حريصا باتجاه عنايا
شاهدوا لحظة انطلاق موكب البابا من السفارة البابوية في حريصا باتجاه عنايا
02:33 | 2025-12-01
رعاية في البيت لا في المستشفى: هل يَفتح لبنان باب "الاستشفاء المنزلي"؟
رعاية في البيت لا في المستشفى: هل يَفتح لبنان باب "الاستشفاء المنزلي"؟
02:30 | 2025-12-01
البابا لاوون حمل هدية معه من روما لدير مار مارون- عنايا.. تعرفوا إليها
البابا لاوون حمل هدية معه من روما لدير مار مارون- عنايا.. تعرفوا إليها
02:22 | 2025-12-01
إتصالات من اجل "الثلث"
إتصالات من اجل "الثلث"
02:15 | 2025-12-01
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
00:47 | 2025-12-01
الحشود كبيرة.. عنايا تترقب وصول البابا لاوون (صور وفيديو)
02:33 | 2025-12-01
شاهدوا لحظة انطلاق موكب البابا من السفارة البابوية في حريصا باتجاه عنايا
02:30 | 2025-12-01
رعاية في البيت لا في المستشفى: هل يَفتح لبنان باب "الاستشفاء المنزلي"؟
02:22 | 2025-12-01
البابا لاوون حمل هدية معه من روما لدير مار مارون- عنايا.. تعرفوا إليها
02:15 | 2025-12-01
إتصالات من اجل "الثلث"
02:12 | 2025-12-01
غراهام: زيارة البابا تؤكد قوة المجتمع المسيحي في لبنان
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
01:34 | 2025-12-01
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
