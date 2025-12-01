Advertisement

لبنان

تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)

Lebanon 24
01-12-2025 | 01:34
في محطته الاولى في يومه الثاني في لبنان، يزور البابا لاوون الرابع عشر دير مار مارون عنايا وضريح القديس شربل.
تابعوا وقائع هذا اليوم مباشرة.
 
البابا لاوون الرابع عشر: سعيد جداً لزيارة لبنان
نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان
مطلق النار على البابا يوحنا بولس الثاني يسعى للقاء خلفه لاوون الرابع عشر
إليكم برنامج الزيارة الرسمية والرعوية التي يقوم بها البابا لاوون الرابع عشر في لبنان
البابا لاوون الرابع عشر

دير مار مارون عنايا

مار مارون عنايا

دير مار مارون

مارون عنايا

القديس شربل

الرابع عشر

مار مارون

تابع
