يوم مفعم بالقداسة.. السفارة البابوية تحتضن الحبر الأعظم بعد عنايا وحريصا (صور وفيديو)

عظمة، بركة، رجاء. كلمات تختصر المشهد في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل الذي يستقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته . فعلى وقع قرع أجراس الكنائس، وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل مظللاً بالمطر والورد والأرزّ منثوراً بأيادي المؤمنين الذين ترقبوا هذا الحدث الجلل.

وفي مشهد مليء بالقداسة، جثا البابا لاوون على ركبتيه ليصلي امام ضريح القديس شربل فور وصوله.

وفي ما يلي صلاة الحبر الأعظم أمام ضريح القديس شربل في دير مار مارون – عنايا مترجَمة إلى اللغة العربية:



"يا رب، يا مَن منحتَ القديس شربل،

حارس الصمت في حياة الخفاء،

أن يستنير بنور الحقيقة

ليتأمّل أعماقَ محبتك،



هَبْ لنا، نحن السائرين على مثاله،

أن نخوض في برّية هذا العالم

جهادَ الإيمان الحسن،

وأن نسير بفرح

على خطى ابنك يسوع المسيح.



ليدلّنا خادمك،

الذي عاش في سرّ الصلاة

وغلب التجارب

بأسلحة التوبة،

على عظمة رحمتك،

وليعلّمْنا صمتَ الكلمات

وقوّةَ الأفعال التي تفتح القلوب.



ليستمدَّ لنا من يسوع المسيح،

الذي حرّرنا من كلّ شرّ،

صحّةَ الجسد والروح،

وليَشْفَعْ فينا على الدوام،

حتى يكون لنا نصيب

مع القديسين في الملكوت الأبدي.



لك المجد والتسبيح،

أيها الآب والابن والروح القدس، آمين".

وكان في استقباله الرئيس العام للرهبانية المارونية الاباتي هادي محفوظ ورئيس الدير الاب ميلاد طربيه، ورافقاه الى ضريح القديس شربل حيث كان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وعقيلته والبطريرك الماروني الكاردينال ، الرئيس ميشال سليمان وعقيلته ، النائبان سيمون ابي رميا وزياد الحواط وعدد من الفاعليات ورهبان الدير.

منذ ساعات الصباح الأولى تجمّع المواطنون في نقاط محددة من قبل البلديات على طول الاوتوستراد في بلدات كسروان حاملين الاعلام اللبنانية البابوية والورود والارز على وقع قرع اجراس الكنائس والترانيم، غير آبهين للبرد والأمطار الغزيرة.



وفي مشهدر لافت، رافقت حمامة بيضاء سيارة البابا لاوون في طريقه الى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل ولم تبرح مقدمة السيارة، الى درجة قول أحد المنتظرين بان "حمامة السلام" ترافق البابا، أملا بسلام يعم لبنان.

وبعد إضاءة شمعة أمام ضريح مار شربل حملها البابا معه من روما هدية للدير، قال البابا لاوون في رسالة من عنايا:" أحمد الله الذي مكننا من المجيء الى هنا، يا رب يا من منحت القديس شربل حافظ الصمت في الحياة الخفية ان يستنير بنور الحق امنحنا نحن الذين نقتدي بمثاله ان نخوض في صحراء العالم جهاد الايمان الحسن".





وتابع:" نطلب السلام للعالم ونتضرّع إليه بشكل خاص من أجل لبنان وكل المشرق".



، قال رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية هادي محفوظ من عنايا، خلال استقبال البابا: "اتقدم اليكم ايها الحبر الاعظم باسم الرهبانية المارونية بامتناننا البنوي الثابت". وتابع:" نطلب السلام للعالم ونتضرّع إليه بشكل خاص من أجل لبنان وكل المشرق".

وتسلّم البابا لاوون الرابع عشر هديته في دير مار مارون – ضريح القديس شربل، وهي عبارة عن أول طبعة للمزامير الصادرة عام 1610 من دير مار أنطونيوس قزحيا، إلى جانب سراج يدوي للقديس شربل يحوي ذخائره، وشمع عسلي صنعه الرهبان ويحمل الشعار البابوي.







وقبيل مغادرته البابا دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل متجهاً نحو مزار سيدة لبنان في حريصا، التقط البابا لاوون الرابع عشر صورا تذكارية مع الكهنة في الدير بعدما قام بجولة داخل أرجائه حيث كان يحيي ويبارك ويصافح المؤمنين المتجمهرين في مختلف زواياه لنيل البركة والسلام.

و بعد زيارته دير مار مارون-ضريح القديس شربل، نشر البابا لاوون الرابع عشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نود في هذا اليوم أن نوكل احتياجات الكنيسة ولبنان والعالم إلى شفاعة القديس شربل. للكنيسة نطلب الوحدة. وللعالم نطلب السلام، لاسيما من أجل لبنان ومن أجل المشرق. لا سلام بدون ارتداد القلوب. ليساعدنا القديس شربل على التوجه إلى الله طالبين منه هبة الارتداد".

مزار سيدة لبنان في حريصا

المحطة الثانية للبابا لاوون الرابع عشر كانت اليوم في مزار سيدة لبنان في حريصا، حيث اكتملت التحضيرات منذ الصباح استعدادا للقاء المنتظر مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر مع الأساقفة والكهنة والراهبات والمكرّسين والعلمانيين العاملين في الحقل الراعوي.

وكان في استقبال الحبر الأعظم رئيس الجمهورية جوزف عون والسيدة الأولى نعمت

وعند وصوله، حيّا البابا المؤمنين المتجمعين في المزار، وجال بينهم مباركًا ومصافحًا الحاضرين.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لكاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، رفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان الذي اعتبر أن كل لبنان اليوم عاش لحظة نعمة.



وأضاف متوجها للبابا: زيارتكم اليوم شعلة مضيئة للحياة.



واشار إلى أن "لقاء كافة التقاليد تتحوّل الى غنى وعلامة نعمة مختلفة متعددة الاوصاف على الارض".



وقال:" الشعب اللبناني واجه تحديات تركت جراحاً في قلبه وجسده ونفسه ونحن على الرغم من كل شيء هنا وسنتابع مسيرتنا".



تابع:" نحن ابناء هذه الارض الشهيدة نوكل الى شفاعتها لبنان وكل الشرق الاوسط ونطلب السلام الحقيقي اليها".



ختم:" حضوركم ايها الاب القديس يذكرنا ان الله والكنيسة معنا".

ثم استمع البابا لاوون الرابع عشر إلى شهادات مجموعة من الرهبان والراهبات والآباء حول رعاياهم في المناطق الطرفية، من بينهم: الأب يوحنا فؤاد فهد، لورين كابوبريس وهي عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يكن عائقاً بوجه حبها للتطوّع ومساعدة الآخرين، كما قدم الأب شربل فياض شهادة حياة أيضاً.

وبعدها، كانت كلمة لقداسة البابا، حيا فيها الحاضرين باللغة العربية قائلاً: "سلام المسيح".

وأكّد البابا لاوون الرابع عشر وجوب ان تكون المحبة في العالم عميقة وصامدة صمود الأرز، معتبراً أن الكنيسة في لبنان الموحّدة في وجوهها المتعددة هي أيقونة لشعار طوبى لفاعلي السلام". وأضاف: "بفرح كبير اتيت الى هنا"، مشدداً على أن "افكر بالمسؤولية التي علينا جميعا تجاه الناس ومن المهم اليوم التمعن في الحاضر". وشدد على أنه يجب تحويل الألم إلى أمل عبر المحبة مع تكريس الوحدة والتغلب على الانقسام. هنا للاطلاع على كلمة الحبر الأعظم كاملة اضغط

وبعد كلمته، قدّم الحبر الأعظم الوردة الذهبية للعذراء مريم، جريًا على التقاليد، وقال: "إنها تحمل رائحة المسيح وهي بألف عطر".

وفي ختام اللقاء، قدّم ممثلو الكنيسة اللبنانية لقداسة البابا لوحة خشبية تحمل صليبين، كناية عن الجذور الرسوخية للإيمان المسيحي في لبنان، إضافة إلى لوحة فنية تُجسّد السيدة العذراء، جاءت عربون تقدير ووفاء للزيارة البابوية ولمكانة مريم في الوجدان الروحي اللبناني.



وقد بادر البابا من جهته إلى تقديم هدايا تذكارية للأساقفة اللبنانيين، حملت رمزية بركته الرسولية ورسالة تشجيع للكنيسة العاملة في لبنان، قبل التقاط الصورة التذكارية الجامعة التي جمعت البابا مع البطاركة والأساقفة والمكرّسين.