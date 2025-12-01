Advertisement

لبنان

هذه هي هدية البابا إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل (صور)

Lebanon 24
01-12-2025 | 04:09
أهدى البابا لاوون الرابع عشر شمعة إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل خلال زيارته التاريخية للدير. 
وقد أضاء البابا الشمعة أمام ضريح القديس شربل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
