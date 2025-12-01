Advertisement

لبنان

بالصور.. هذه الهدايا التي قُدّمت للبابا في مزار سيدة لبنان – حريصا

Lebanon 24
01-12-2025 | 05:55
قدّم للبابا لاوون الرابع عشر، في نهاية لقائه مع البطاركة والأساقفة والمكرسين في مزار سيدة لبنان- حريصا، هدايا عبارة عن لوحة خشبية عليها صليبان، بالإضافة إلى لوحة أخرى تمثل صورة السيدة العذراء.
