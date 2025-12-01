بقائي: الحديث عن تدخل إيران في الشؤون اللبنانية لا معنى له

اعتبر المتحدث باسم بقائي، أنّ "الحديث عن تدخل في الشؤون لا معنى له"، وأضاف أنّ " اللبنانية تخصّ اللبنانيين أنفسهم".

وأشار بقائي إلى أنّ "الأطراف المتدخلة في الشؤون اللبنانية هي التي تُحدّد المهام والمواعيد النهائية للبنان ومختلف مكونات والحكومة اللبنانية، أما إيران، فأثبتت أنها اتبعت دائمًا نهج الصداقة والدعم للشعب اللبناني، وستواصل ذلك".

وأكد بقائي أنّ " لا تلتزم بأي اتفاقيات وتخرب مسار السلام في ، واستغلت اتفاق وقف إطلاق النار لشنّ المزيد من الهجمات". (سبوتنيك)