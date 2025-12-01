Advertisement

لبنان

بقائي: الحديث عن تدخل إيران في الشؤون اللبنانية لا معنى له

Lebanon 24
01-12-2025 | 07:44
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنّ "الحديث عن تدخل إيران في الشؤون اللبنانية لا معنى له"، وأضاف أنّ "القضايا اللبنانية تخصّ اللبنانيين أنفسهم".
وأشار بقائي إلى أنّ "الأطراف المتدخلة في الشؤون اللبنانية هي التي تُحدّد المهام والمواعيد النهائية للبنان ومختلف مكونات المجتمع اللبناني والحكومة اللبنانية، أما إيران، فأثبتت أنها اتبعت دائمًا نهج الصداقة والدعم للشعب اللبناني، وستواصل ذلك".
وأكد بقائي أنّ "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقيات وتخرب مسار السلام في لبنان، واستغلت اتفاق وقف إطلاق النار لشنّ المزيد من الهجمات". (سبوتنيك)
 
 
 
